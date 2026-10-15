Украина нанесла удары по дата-центрам российского "Яндекса", после чего начались сбои в работе почты, платежных сервисов и других цифровых платформ. В то же время в США и Европе заметили резкое сокращение активности ботов, распространявших российскую пропаганду в социальных сетях.

Российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему последствия этих атак могут оказаться гораздо серьезнее, чем временные проблемы с интернет-сервисами. Особое внимание он уделил технологиям, которые использует российская армия, и уязвимостям цифровой системы, созданной Кремлем.

После ударов по "Яндексу" начались сбои и резко уменьшилось количество ботов

Украинские силы провели атаку на три из шести дата-центров российского "Яндекса" – в Рязанской и Калужской областях, а также во Владимире. Сначала удары рассматривались преимущественно как ответ на российские атаки по украинским центрам обработки данных, однако вскоре начали поступать сообщения о проблемах в работе различных российских сервисов.

Наиболее серьезные перебои, как рассказал Яковенко, возникли после остановки двух дата-центров. Речь идет об объектах во Владимире и городе Сасово Рязанской области, от работы которых зависела часть цифровой инфраструктуры компании.

Три из шести дата-центров "Яндекса" были повреждены. Работа двух из них – во Владимире и Сасове Рязанской области – была остановлена. Начались довольно серьезные сбои: "Яндекс Почта", "Яндекс Pay", "Яндекс Диск", "Яндекс Go". Возникло множество проблем бытового характера,

– рассказал Яковенко.

Проблемы не ограничились собственными сервисами "Яндекса". От его цифровой инфраструктуры зависела работа ряда других компаний и организаций, в частности сети заведений быстрого питания "Вкусно – и точка", сайтов российских СМИ и аэропорта Пулково.

Перебои могли затронуть и пользователей за пределами России. Сервисы "Яндекса" долгое время были распространены в странах бывшего Советского Союза, хотя Украина и страны Балтии отказались от них из-за рисков для безопасности.

Однако самые неожиданные последствия атак начали обсуждать не в России, а в западных социальных сетях. После поражения дата-центров пользователи обратили внимание, что в комментариях и дискуссиях заметно стало меньше провокационных сообщений и постов, разжигающих вражду.

На это отреагировал и президент Владимир Зеленский, связав изменения с украинскими ударами по российской цифровой инфраструктуре. Яковенко привел его слова как один из примеров того, насколько заметным стало изменение активности ботов.

Когда мы начали реагировать на российскую операцию против наших центров обработки данных и когда наши удары достигли дата-центров "Яндекса", во многих социальных сетях вдруг стало гораздо легче дышать. Многие люди это заметили: стало меньше ненависти, меньше раздора, меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты взялись,

– заявил Зеленский, слова которого привел Яковенко.

Российские ботофермы используются для распространения выгодных Кремлю сообщений, в частности в США, Германии и других европейских странах. После атак появились сообщения о сокращении активности аккаунтов, которые продвигали российские нарративы и поддерживали отдельные политические силы.

Среди примеров Яковенко назвал ультраправую партию "Альтернатива для Германии". Он обратил внимание на сообщения о резком сокращении количества ботов, которые поддерживали ее информационную кампанию.

Первые упоминания о таких изменениях журналист увидел в комментарии украинского военного обозревателя Дениса Поповича. Впоследствии он начал искать дополнительную информацию и наткнулся на сообщения специализированных изданий и экспертов по кибербезопасности, которые анализировали активность подозрительных аккаунтов.

Приведенные Яковенко показатели свидетельствуют о резком сокращении бот-трафика, хотя он не назвал конкретные исследования, по которым можно было бы независимо проверить эти цифры.

Российский бот-трафик в целом сократился почти вдвое, то есть до 49% от обычного уровня. Согласно профильной статистике, объем трафика ботов из сети "Яндекса" упал до 0,4% от максимального значения. После первого удара по дата-центру "Яндекса" 8 октября этот трафик сократился до 57%. Это был первый удар по Рязанской области,

– отметил Яковенко.

В Соединенных Штатах после этого начали появляться публикации и видео с благодарностями Владимиру Зеленскому за борьбу с российским информационным вмешательством. Некоторые пользователи даже шутили о возможном обмене президентами между Украиной и США, что Яковенко воспринял как показательную реакцию на события.

Особенно заметным он назвал сокращение онлайн-активности вокруг "Альтернативы для Германии", которая, по его оценке, упала почти до нуля. Также журналист упомянул сообщения из Израиля об уменьшении активности ботов, которые накануне выборов работали в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его политического блока.

Разработки "Яндекса" использует российская армия

Сбои в работе цифровых сервисов и сокращение активности ботоферм могут быть лишь частью последствий ударов. Яковенко обратил внимание, что "Яндекс" давно перестал быть исключительно коммерческой компанией, занимающейся поиском информации, доставкой еды или заказом такси.

Российские военные и спецслужбы, как утверждает журналист, используют разработки компании для своих целей. Это касается не только работы с информацией, но и технологий, необходимых оккупационным подразделениям непосредственно во время боевых действий.

"Яндекс" – это практически главная цифровая база российской армии и спецслужб. Если говорить о военной обоснованности ударов по "Яндексу", то это, безусловно, не только "Яндекс Такси", не только "Яндекс Еда", не только "Яндекс Go". Это еще и обеспечение оккупантов картографической информацией, наведение на цели. Это ориентирование оккупантов на местности,

– пояснил Яковенко.

Особую роль российские цифровые платформы играют в работе с географическими данными. Оккупационная армия нуждается в актуальной картографической информации, в частности для ориентирования на местности и выполнения боевых задач.

Не менее важны отношения "Яндекса" с российскими спецслужбами. Компания, как утверждает Яковенко, предоставляет ФСБ данные пользователей по соответствующим запросам, что делает ее сервисы опасными для людей, информация о которых может заинтересовать российские власти.

Риски безопасности стали одной из причин, по которым страны Балтии ранее отказались от российских цифровых платформ. В то же время в самой России "Яндекс" продолжал развивать программное обеспечение и выполнять государственные заказы, в частности в сфере искусственного интеллекта.

Для таких разработок компания создала мощную вычислительную инфраструктуру. Яковенко упомянул три суперкомпьютера "Яндекса", которые в свое время входили в первую сотню мирового рейтинга самых мощных вычислительных систем.

Восстановление подобного оборудования сегодня может оказаться чрезвычайно сложной задачей из-за ограниченного доступа России к современным технологиям. В то же время из разговора не следует, что физическое уничтожение всех трех суперкомпьютеров уже подтверждено.

Эти три суперкомпьютера "Яндекса" до определенного времени занимали довольно высокие места в первой сотне рейтинга суперкомпьютеров. Поэтому уничтожение этих суперкомпьютеров – безвозвратная потеря, подчеркиваю, безвозвратная. Они были созданы в тот период, когда Россия была интегрирована в мировой технологический рынок. Сейчас восстановить их будет сложно, если не невозможно вообще,

– убежден Яковенко.

К важнейшим военным разработкам компании журналист относит технологии искусственного интеллекта, которые могут применяться для автоматического наведения беспилотников на цели. В частности, он связал с разработками "Яндекса" системы машинного зрения для российских дронов-камикадзе.

Поэтому последствия повреждения вычислительной инфраструктуры компании, по его мнению, могут сказаться не только на работе гражданских сервисов, но и на возможностях российских военных и спецслужб использовать собственные цифровые технологии.

Украину защитили облачные сервисы, а Россия попала в ловушку "Чебурнета"

После ударов по российским дата-центрам Яковенко задал вопрос, почему подобные операции не проводились раньше. Он предположил, что Украина долгое время воздерживалась от атак на такую инфраструктуру, пока Россия сама не начала наносить удары по украинским центрам обработки данных.

Однако возможности двух стран противостоять подобным атакам существенно различаются. Украинская цифровая инфраструктура не зависит от нескольких больших объектов, а важные информационные системы размещены на разных площадках.

После того как российское командование решило уничтожать украинские дата-центры, Украина ответила, я бы сказал, совершенно несимметрично. В Украине дата-центры диверсифицированы, распределены. Это небольшие дата-центры, и уничтожение каждого из них не приводит к коллапсу,

– пояснил Яковенко.

Украина начала готовиться к защите государственной информации еще до полномасштабного вторжения. Для этого было принято законодательство, позволившее временно хранить государственные реестры и другие важные электронные данные за рубежом.

После начала большой войны компания Amazon предоставила Украине бесплатные облачные ресурсы. На них перенесли часть электронных реестров, баз данных министерств, университетов, школ и других учреждений, работа которых должна была продолжаться даже в условиях российских атак.

К защите украинской цифровой инфраструктуры присоединились также Microsoft и европейские дата-центры. Благодаря такому распределению информации уничтожение отдельного физического объекта не обязательно приводит к потере данных или полной остановке государственных сервисов.

В России ситуация иная. Кремль много лет развивал собственный так называемый суверенный интернет, известный как "Чебурнет", пытаясь максимально контролировать информационное пространство внутри страны.

Российские ограничения, как пояснил Яковенко, затрудняют использование зарубежной цифровой инфраструктуры для хранения и резервирования важных данных. Поэтому даже при наличии технологических возможностей Москва не имеет такой свободы размещения информации, которую Украина получила благодаря международному сотрудничеству.

В России существует что называется "Чебурнет", то есть суверенный интернет. Все страны для переноса российских данных закрыты. Поэтому и дублировать невозможно, и застраховать невозможно. Фактически Россия сама создала себе эти проблемы уязвимости. В России все яйца хранятся в одной корзине,

– подчеркнул Яковенко.

Централизацию российской цифровой системы журналист связывает не только с техническими решениями, но и с политикой государства. Кремль стремится сохранять максимальный контроль над информационными потоками, поэтому большие цифровые системы сосредоточены внутри страны и остаются зависимыми от решений властей.

В отличие от украинской модели, где важные данные можно распределять между различными облачными платформами, российская система, по мнению Яковенко, создала дополнительные риски для самой себя. Речь идет прежде всего о высокой зависимости от ограниченного количества больших центров обработки данных.

Кремль превратил бывшего конкурента Google в инструмент контроля

До того как "Яндекс" стал тесно связан с российским государством и его силовыми структурами, компания обладала значительным потенциалом для развития. Она создавала популярные цифровые сервисы и на российском рынке успешно конкурировала с международными технологическими корпорациями.

Яковенко вспомнил, что еще при президентстве Путина разработчики компании пытались создать собственные технологические продукты, способные составить конкуренцию сервисам Google. Некоторые из этих решений, по его личному мнению, были даже более удобными для пользователей.

Я помню еще времена, когда уже при Путине разработчики "Яндекса" создавали компанию, которая, по крайней мере, на российском рынке очень успешно конкурировала с Google. И поисковик "Яндекса" был удобнее, чем у Google,

– вспомнил журналист.

Популярность компании не ограничивалась Россией. Сервисы заказа такси и другие продукты "Яндекса" использовались во многих странах бывшего Советского Союза, а также за его пределами.

В частности, во время проживания в Израиле Яковенко пользовался "Яндекс-Такси", которое тогда пользовалось там значительной популярностью. Он также упомянул работу сервиса в Турции, хотя не смог точно сказать, сохраняет ли компания присутствие на этих рынках сегодня.

По его мнению, без усиления государственного контроля "Яндекс" мог бы оставаться конкурентоспособной технологической компанией. Однако со временем ее ресурсы и разработки все теснее связывались с потребностями российских властей.

Это была достаточно технологичная, достаточно продвинутая компания. Если бы не этот установившийся режим, это была бы вполне конкурентоспособная компания, которая могла бы развиваться дальше. А сейчас это подстилка для российского фашизма. И это полная деградация,

– заявил Яковенко.

Журналист упомянул и основателя компании Аркадия Воложа, который покинул Россию. По словам Яковенко, сейчас тот сотрудничает с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым над проектами, полезными для Украины.

Однако последствия ударов по российским дата-центрам уже стали предметом обсуждения не только в Украине. В Европе все больше внимания уделяют тому, как защитить собственные выборы и политические процессы от вмешательства российских информационных сетей.

На Варшавском форуме по безопасности во время обсуждения противодействия такому вмешательству прозвучало предложение продолжать удары по российской цифровой инфраструктуре. Яковенко упомянул выступление литовского политика Синкявичюса, которого спросили, как европейским странам обезопасить свои демократические процессы.

Думаю, нам следует попросить господина Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров в России. И это помогло бы,

– процитировал Яковенко слова литовского политика.

Такую реакцию в Европе журналист связывает с тем, что украинские удары могут влиять не только на военные возможности России, но и на деятельность информационных сетей, распространяющих кремлевскую пропаганду за рубежом. Яковенко считает, что Украина все ярче демонстрирует способность противодействовать российскому вмешательству в информационное пространство других государств, в частности европейских стран и США.

"Удар по дата-центрам Яндекса: как Украина обрушила российские ботофермы и ослепила армию РФ": смотрите видео