"Среди раненых – 13-летняя девочка": оккупанты четыре раза нанесли удары по Краматорской общине

Как сообщил Вадим Филашкин из Донецкой областной военной администрации, на месте попаданий с самого утра приступили к работе все соответствующие экстренные службы.

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Что известно о последствиях атаки?

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, а специалисты устанавливают точное количество пострадавших и окончательные масштабы разрушений.

Чиновник подчеркнул, что враг вновь целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, из-за чего в очередной раз страдают дети. Родителей призывают не подвергать несовершеннолетних опасности и как можно быстрее вывозить их из зоны активных боевых действий.

Напоминаю, что на всей территории Краматорской общины продолжается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми. Это не прихоть – это единственная возможность уберечь детей– подчеркнул Филашкин.

Последствия обстрела Ясногорки / ОГА

Контакты для проведения эвакуации

Для жителей общины работают номера горячих линий, по которым можно оформить заявку на выезд: 0-800-500-121 и +380730500121.

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Для эвакуации тяжелобольных граждан и лиц с инвалидностью действует отдельный номер 0800332614.

Обстрел Краматорской общины / ОГА

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские войска систематически атакуют гражданскую инфраструктуру Украины. Напомним, ранее вражеский беспилотник поразил частный жилой дом в Житомирской области, в результате чего ранения получили девять человек.