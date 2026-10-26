"Серед поранених 13-річна дівчина": окупанти чотири рази вдарили по Краматорській громаді

Як повідомив Вадим Філашкін з Донецької ОВА, на місці влучань із самого ранку розгорнули роботу всі відповідні екстрені служби.

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Що відомо про наслідки атаки?

Медики надають необхідну допомогу потерпілим, а фахівці встановлюють точну кількість постраждалих і остаточні обсяги руйнувань.

Посадовець наголосив, що ворог знову цілеспрямовано б'є по цивільному населенню, через що вкотре страждають діти. Батьків закликають не наражати неповнолітніх на небезпеку та якнайшвидше вивозити їх із зони активних бойових дій.

Нагадую, що на всій території Краматорської громади триває обов'язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб. Це не забаганка – це єдина можливість вберегти дітей– підкреслив Філашкін.

Наслідки обстрілу Ясногірки / ОДА

Контакти для проведення евакуації

Для мешканців громади працюють номери гарячих ліній, за якими можна оформити заявку на виїзд: 0-800-500-121 та +380730500121.

Для евакуації тяжкохворих громадян та осіб з інвалідністю діє окремий номер 0800332614.

Обстріл Краматорської громади / ОДА

Як вже повідомлялося на нашому сайті, російські війська системно атакують цивільну інфраструктуру України. Нагадаємо, раніше ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок на Житомирщині, унаслідок чого поранення отримали дев'ять осіб.