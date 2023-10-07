Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке для 24 Канала отметил, что страны Запада помогают нам, иногда не объявляя об этом.

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Защита энергетики Украины зимой

Свитан отметил, что Россия этой зимой также будет пытаться уничтожить объекты нашей инфраструктуры, прежде всего энергетики. Потому что электроэнергия – двигатель любой структуры, поддерживающей жизнедеятельность гражданского населения.

Поэтому будут однозначно работать по объектам энергетики. Наши партнеры пытаются нас как-то прикрыть,

– заметил полковник запаса.

По его словам, речь идет о Patriot, который сейчас может готовиться для нас. Есть информация, что США могут поставить "Железный купол" в Польшу, а она передать нам Patriot, который там сейчас разворачивается.

Военный эксперт добавил, что все государства коалиции помогают Украине, иногда официально не заявляя об этом.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Почему россияне перекрывают Крымский мост

Полковник запаса объяснил, что когда выходит какая-то из наших ракет или беспилотники разного уровня, у россиян в оккупированном Крыму срабатывает общая система безопасности. Она не секторальная, так что захватчики включают сразу всю систему, не понимая, откуда прилетит.

Он отметил, что россияне сначала перекрывают Крымский мост, зачищают его от машин и включают некоторые системы безопасности, в частности, дымовую завесу. Таким образом они пытаются скрыть мост от внешнего наблюдения.

Мы уже срисовали точки этого моста 300 раз вдоль и поперек,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, вообще непонятно, зачем россияне напускают эти дымы, особенно на мост. Это свидетельствует о том, что у оккупантов есть общий протокол, по которому они работают касаемо любого объекта, находящегося под защитой.

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