"Зима будет тяжелой": "Флэш" призвал украинцев готовиться к возможным длительным отключениям света

Этой зимой Украина может столкнуться с серьезными проблемами в энергетике, однако тотального дефицита продуктов или топлива не ожидается. Украинцев призывают уже сейчас позаботиться об автономности своих домов.

Об этом советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал в интервью Dou.ua.

Что может ждать украинцев зимой?

По словам "Флэша", в случае уничтожения отдельных производств могут возникать локальные проблемы с некоторыми товарами, однако масштабной нехватки не ожидается.

Наибольшим риском, по мнению Бескрестнова, остаются удары по энергетике. Поэтому он советует украинцам не ждать начала отопительного сезона, а уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках питания. В частности, стоит приобрести генератор, powerbank или зарядную станцию типа EcoFlow. При наличии средств можно рассмотреть гибридный инвертор с аккумуляторами.

Также "Флэш" советует иметь небольшой запас топлива, чтобы в случае массовых проблем не пришлось стоять в очередях на заправках.

Отдельный вопрос – подготовка многоэтажных домов. Часть ОСМД уже устанавливает генераторы и аккумуляторные системы, однако в старых районах с небольшими доходами жителей ситуация может быть сложнее. Особенно это касается домов с системами отопления, которые зависят от электроэнергии. Бескрестнов также подчеркнул, что Киеву стоит уже сейчас готовиться к возможным масштабным перебоям.

Среди необходимых мер он назвал создание стационарных пунктов обогрева с генераторами и поиск дополнительных источников водоснабжения, в частности артезианских скважин. По его словам, Россия может попытаться зимой спровоцировать в столице социальный коллапс, поэтому к возможным проблемам с электроэнергией, теплом и водой нужно готовиться заранее, пока для этого есть время.

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Напомним, Украина готовится к самой сложной зиме за время полномасштабной войны, в то время как Россия наращивает средства для ударов по энергетической инфраструктуре. По данным The Economist, программа укрепления энергосистемы уже выполнена примерно наполовину, а к зиме планируется накопить 14 миллиардов кубометров газа и усилить защиту критически важных объектов.

В то же время главными угрозами остаются российские баллистические ракеты и новые реактивные дроны. В Киеве уже защитили часть трансформаторов, однако полностью обезопасить большие ТЭЦ невозможно. Наибольшие риски в случае ударов – перебои с электроэнергией, теплом и водой, в частности в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Стоит отметить, что около 2,5 тысячи столичных домов до сих пор не имеют резервных источников тепла.