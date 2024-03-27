Международные эксперты считают, что точность ударов россиян по энергетическим объектам Украины указывает на то, что кто-то помогает российским войскам. Аналитики также объяснили, почему атаки наносят весной, а не зимой и какой реакции Россия ожидала от мирового сообщества.

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Россияне сотрудничают с энергетиками

Россия в марте 2024 года возобновила удары по украинской энергетике. Убытки от мартовских атак в полной мере еще не оценили, но речь идет о миллиардах, говорят в Минэнерго. Около 200 000 абонентов остаются без тока на Харьковщине и Запорожье, десятки тысяч абонентов без света в Одессе.

Восстановление требует времени и средств. В то же время на ликвидацию ущерба от удара по ДнепроГЭС уйдут годы.

Россияне знали, куда били, чтобы нанести наибольший вред, считает британский аналитик Аура Сабадус. Она высказала мнение, что российская сторона сотрудничает со своими энергетиками, которые знают украинскую систему.

Она аргументирует это тем, что систему строили в советские времена, а российские энергетики хорошо знакомы с распределительной системой. Она отметила, что украинские энергетики так же хорошо знают русский.

Почему именно весной

Удары по энергетике прогнозировали зимой, однако самая большая атака на энергетическую инфраструктуру пришлась на весну, когда отопительный сезон почти завершен. Исследователь университета Пенсильвании и Гарварда Бенджамин Шмитт считает, что таким образом Россия пытается воспользоваться задержкой помощи от США.

Это заставляет Украину использовать все больше средств противовоздушной обороны сейчас, когда США не пополняют артиллерию и необходимые противовоздушные средства,

– сказал Шмитт.

Конгресс США не принял помощь Украине. К этому вопросу вернутся аж 9 апреля.

Убытки из-за последних атак России достигают 100 миллионов евро