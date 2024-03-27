Украина ожидала такие удары в осенний и зимний период, но россияне использовали другую тактику. Как рассказал 24 Каналу эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, оккупанты начали активно использовать тактическую авиацию с ракетами Х-59-и Х-69 еще в августе 2023 года.

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Почему Россия начала свои обстрелы весной

Благодаря использованию тактической авиации россияне имели возможность ежедневно бить по прифронтовой и приграничной территории Украины. Кроме этого, они использовали "Шахеды", что позволило собрать определенные ресурсы для массированных обстрелов. То есть в течение определенного времени Россия искала пути накопления ракет.

После этого их удары начали концентрироваться на одном месте. Например, в случае трех последних массированных обстрелов, первый был максимально направлен на Киев, второй на ДнепроГЭС, а третий на западную Украину, в частности Львовскую область.

Я сказал бы, что Россия ведет себя, как разъяренный террорист, который пытается нанести как можно больше вреда. Она понимает, что не может активно продвигаться, получать значительные победы на линии фронта, даже под "выборы" Путина они смогли разве что в очередной раз обстрелять Украину,

– отметил эксперт по авиации.

Но учитывая то, как Россия сейчас бьет по энергообъектам, то, вероятно, определенное количество ракет у них уже есть. Таким террором они пытаются повлиять на гражданское население и убедить людей якобы пришло время договариваться с врагом. Для этого оккупанты с такой силой атакуют мирные города.

Они действуют так, как бы действовали со своим обществом. Они их убивают, унижают, пытают, делают рабами, поэтому думают, что такой же инструмент сработает в Украине. Но у них ничего не получится,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Россия обстреляла Украину ракетами: главное