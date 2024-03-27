Україна очікувала на такі удари в осінній та зимовий період, але росіяни використали іншу тактику. Як розповів 24 Каналу експерт з авіації Анатолій Храпчинський, окупанти почали активно використовувати тактичну авіацію з ракетами Х-59 і-Х-69 ще в серпні 2023 року.

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Чому Росія почала свої обстріли весною

Завдяки використанню тактичної авіації росіяни мали змогу щоденно бити по прифронтовій та прикордонній території України. Крім цього, вони використовували "Шахеди", що дозволило зібрати певні ресурси для масованих обстрілів. Тобто впродовж певного часу Росія шукала шляхи накопичення ракет.

Після цього їхні удари почали концентруватися на одному місці. Наприклад, у випадку трьох останніх масованих обстрілів, перший був максимально направлений на Київ, другий на ДніпроГЕС, а третій на західну Україну, зокрема Львівщину.

Я сказав би, що Росія поводиться, як розлючений терорист, який намагається завдати якнайбільше шкоди. Вона розуміє, що не може активно просуватися, здобувати значні перемоги на лінії фронту, навіть під "вибори" Путіна вони спромоглися хіба що вчергове обстріляти Україну,

– наголосив експерт з авіації.

Але з огляду на те, як Росія зараз б'є по енергооб'єктах, то, ймовірно, певна кількість ракет у них вже є. Таким терором вони намагаються вплинути на цивільне населення та переконати людей нібито прийшов час домовлятися з ворогом. Для цього окупанти з такою силою атакують мирні міста.

Вони діють так, як би діяли зі своїм суспільством. Вони їх вбивають, принижують, катують, роблять рабам, тому думають, що такий самий інструмент спрацює в Україні. Але у них нічого не вийде,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

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