Міжнародні експерти вважають, що точність ударів росіян по енергетичних об'єктах України вказує на те, що хтось допомагає російським військам. Аналітики також пояснили, чому атак завдають навесні, а не взимку та якої реакції Росія очікувала від світової спільноти.

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Росіяни співпрацюють з енергетиками

Росія в березні 2024 року поновила удари по українській енергетиці. Збитки від березневих атак повною мірою ще не оцінили, але мовиться про мільярди, кажуть в Міненерго. Близько 200 000 абонентів залишаються без струму на Харківщині та Запоріжжі, десятки тисяч абонентів без світла в Одесі.

Відновлення потребує часу та коштів. Водночас на ліквідацію збитків від удару по ДніпроГЕС підуть роки.

Росіяни знали, куди били, щоб завдати найбільшої шкоди, вважає британська аналітикиня Аура Сабадус. Вона висловила думку, що російська сторона співпрацює зі своїми енергетиками, які знають українську систему.

Вона аргументує це тим, що систему будували у радянські часи, а російські енергетики добре знайомі із розподільчою системою. Вона зазначила, що українські енергетики так само добре знають російську.

Чому саме навесні

Улари по енергетиці прогнозували взимку, однак найбільша атака на енергетичну інфраструктуру припала на весну, коли опалювальний сезон майже завершено. Дослідник університету Пенсильванії та Гарварду Бенджамін Шмітт вважає, що у такий спосіб Росія намагається скористатись затримкою допомоги від США.

Це змушує Україну використовувати все більше засобів протиповітряної оборони зараз, коли США не поповнюють артилерію та необхідні протиповітряні засоби,

– сказав Шмітт.

Конгрес США не ухвалив допомогу Україні. До цього питання повернуться аж 9 квітня.

Збитки через останні атаки Росії сягають 100 мільйонів євро