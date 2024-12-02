Эта атака на Крым может облегчить дальнейшие украинские удары, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Какими могут быть следующие украинские атаки

Это могут быть удары по российским командным пунктам и линиям снабжения в Курской области. А также удары по ключевым объектам российской инфраструктуры в Донецкой области.

По данным издания, во время обстрела 29 ноября использовали одну из самых разнообразных комбинаций боеприпасов. Она, вероятно, состояла из крылатых ракет Storm Shadow, зенитно-ракетных комплексов C-200, переоборудованных в дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударных беспилотников ГУР, а также баллистических ракет неустановленного типа.

В Forbes говорят, что, на первый взгляд, эта атака может показаться бесполезной. Однако передислокация средств российской противовоздушной обороны в Крым в сочетании с усилением украинских атак на лучшие зенитно-ракетные батареи российских ВВС С-400 создаст бреши во вражеской системе ПВО.

29 ноября в Крыму ГУР нанесло удары по радиолокационным комплексам России. По данным украинской разведки, удалось поразить 1 РЛС "Каста-2е2" и 2 РЛС "Подлет".