В таком случае столица может столкнуться с серьезными транспортными и логистическими проблемами, пишет The New York Times.

Как удары по мостам могут парализовать Киев?

За последние три дня российские войска шесть раз провели атаки на киевские мосты. Сами конструкции пока остаются на месте, однако повреждения и риск новых ударов вынуждают городские власти ограничивать движение.

Мосты имеют критическое значение для столицы, ведь ежедневно обеспечивают сообщение между левым и правым берегами Днепра. На левом берегу Киева преимущественно расположены жилые районы, где проживает около миллиона человек, тогда как на правом берегу сосредоточена значительная часть правительственных учреждений и предприятий.

Удары по мостам являются частью более широкой кампании России против украинской инфраструктуры. Москва также проводит атаки на энергетические объекты, склады, железную дорогу, дата-центры, медицинские склады и промышленные предприятия.

В то же время полностью уничтожить киевские мосты непросто, поскольку это большие бетонные конструкции, для разрушения которых требуется значительное количество попаданий.

Однако даже без полного уничтожения сооружений удары могут повредить их несущие конструкции. В таком случае властям придется ограничить или полностью закрыть движение, чтобы не рисковать обрушением.

Именно это может создать для Киева серьезную проблему. По столичным мостам перевозят продукты, оборудование и другие грузы через Днепр, который фактически разделяет страну на две части.

Альтернативных маршрутов через Днепр немного. Один автомобильный мост расположен к северу от Киева, а ближайшая переправа к югу – примерно в 145 километрах, что составляет около 2,5 часов езды.

Другие мосты расположены еще дальше, а их использование повлечет за собой значительный объезд. Кроме того, переправы, расположенные ближе к южному фронту, также могут быть уязвимы для российских ударов.

Напомним, утром 4 октября российские войска нанесли удар по Северному мосту в Киеве,, в результате чего пострадали два человека. Одного пострадавшего медики госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

В результате атаки также было повреждено дорожное покрытие моста. Из-за удара движение по переправе ограничивали, что дополнительно затруднило передвижение между левым и правым берегами столицы. Известно, что в течение ночи и утра 4 октября в Киеве 10 раз объявляли воздушную тревогу.