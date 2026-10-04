У такому разі столиця може зіткнутися із серйозними транспортними та логістичними проблемами, пише The New York Times.

Як удари по мостах можуть паралізувати Київ?

За останні три дні російські війська шість разів атакували київські мости. Самі конструкції досі залишаються на місці, однак пошкодження та ризик нових ударів змушують міську владу обмежувати рух.

Мости мають критичне значення для столиці, адже щодня забезпечують сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. На лівобережжі Києва переважно розташовані житлові райони, де мешкає близько мільйона людей, тоді як на правому березі зосереджена значна частина урядових установ та підприємств.

Удари по мостах є частиною ширшої кампанії Росії проти української інфраструктури. Москва також атакує енергетичні об'єкти, склади, залізницю, дата-центри, медичні склади та промислові підприємства.

Водночас повністю знищити київські мости непросто, оскільки це великі бетонні конструкції, для руйнування яких потрібна значна кількість влучань.

Однак навіть без повного знищення споруд удари можуть пошкодити їхні несучі конструкції. У такому випадку владі доведеться обмежити або повністю закрити рух, щоб не ризикувати обваленням.

Саме це може створити для Києва серйозну проблему. Через столичні мости перевозять продукти, обладнання та інші вантажі через Дніпро, який фактично розділяє країну на дві частини.

Альтернативних маршрутів через Дніпро небагато. Один автомобільний міст розташований на північ від Києва, а найближча переправа на південь – приблизно за 145 кілометрів, що становить близько 2,5 години їзди.

Інші мости розташовані ще далі, а їх використання означатиме значний об'їзд. Крім того, переправи ближче до південного фронту також можуть бути вразливими для російських ударів.

Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня завдали удару по Північному мосту в Києві, внаслідок чого постраждали двоє людей. Одного постраждалого медики госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.

Унаслідок атаки також було пошкоджене дорожнє покриття мосту. Через удар рух переправою обмежували, що додатково ускладнило пересування між лівим і правим берегами столиці. Відомо, що протягом ночі та ранку 4 жовтня повітряну тривогу в Києві оголошували 10 разів.