Почему на самом деле Россия атакует мосты в Киеве: военный обозреватель раскрыл замысел врага

С начала октября Россия несколько раз наносила удары с помощью дронов по Южному и Северному мостам в Киеве. Враг сейчас целенаправленно давит именно на гражданских.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, сейчас россиянам важно создать картину "тотального разрушения". Все для того, чтобы украинцы начали склоняться к российским условиям прекращения войны, которые фактически являются капитуляцией.

России нужна утрата веры среди украинцев

Как подчеркнул Пехньо, враг пытается посеять отчаяние среди гражданского населения и заставить украинцев думать о безнадежности ситуации. Такой постоянный террор действительно влияет на стойкость людей.

Прекрасно понимаю, что ничего хорошего в ударах по мостам нет. Не буду говорить, что все в порядке. Но давайте посмотрим объективно. Россия уже неоднократно атаковала различные мосты. Уничтожить мост невозможно такими средствами, как "Шахед". Но можно сделать жизнь людей очень сложной. На это у них и идет расчет,

– отметил Пехньо.

Военный обозреватель объяснил, почему Россия атаковала киевские мосты: смотрите видео 24 Канала

Россиянам не удается добиться полного коллапса в Украине, а на фронте у них так и нет значительных успехов. Поэтому они снова берутся за то, чтобы расшатать ситуацию в стране. И вот такие атаки – это всегда удар по стойкости населения.

Невозможно полностью вывести из строя логистику. Ни они, ни мы не можем этого сделать. Почему? Потому что воюют две большие страны. Крупнейшая страна мира по территории и крупнейшая страна Европы, за которой стоят целые финансовые системы и альянсы стран. Поэтому о полном уничтожении чего-то говорить вообще неуместно,

– подчеркнул Пехньо.