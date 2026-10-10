Украинские дроны все глубже проникают в тыл России, создавая проблемы для нефтепереработки, топливного обеспечения и работы авиации. В то же время Кремль ищет способы добиться энергетического перемирия, которое могло бы остановить украинские удары по его стратегическим объектам.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью 24 Каналу объяснил , почему атаки на российские НПЗ могут особенно обострить топливный кризис в преддверии зимы, на какие уступки может пойти Путин ради прекращения ударов и почему России становится все сложнее защищать даже собственную столицу. Также он рассказал, как удары по дата-центрам ослабляют российскую систему управления и чем для Кремля может обернуться противостояние с Европой.

Удары по российским НПЗ и топливный кризис

Пока в Санкт-Петербурге тестируют сигналы воздушной тревоги, украинские дроны преодолевают до 2500 километров и атакуют стратегические объекты, в частности Омского и Ухтинского НПЗ. Россия не может эффективно защитить даже удаленные предприятия, так как же беспилотникам удается преодолевать такие расстояния и почему российская ПВО не способна их остановить?

Правильно, потому что мы бомбили с территории Российской Федерации. Я думаю, что прямо из Омска бомбили Омск, не иначе. Даже ищут лучшее. Ну не может же украинский дрон пролететь 2500 км, поразить НПЗ, и ни одна российская ПВО, ни одна из их мобильных огневых групп не смогла его сдержать. Это точно что-то не так. Понятно, что они ищут в Казахстане, а я им предлагаю все-таки поискать где-нибудь на территории Российской Федерации. Возможно, кто-то за забором запускал, я же не знаю, всякое там бывает.

Если говорить немного серьезнее, то это действительно впечатляющее достижение со всех сторон. И с точки зрения поражения НПЗ, и с точки зрения километров, которые преодолели наши дроны, и с точки зрения нашего военно-технического комплекса, который смог добиться таких успехов. Абсолютно со всех позиций.

Что с этим теперь будут делать россияне – неясно. Недавно мы как раз разбирались с ситуацией на топливном рынке, который начал немного стабилизироваться, и фактически четыре НПЗ за последние дни мы, по сути, поразили – и снова будет дестабилизация на топливном рынке.

По-видимому, они снова будут привлекать Трампа, чтобы он вновь просил Зеленского, чтобы мы снова не наносили удары по НПЗ. Но почему-то это не очень помогает россиянам и американцам. События развиваются не совсем так, как они планировали. И это абсолютно в плюс нашим силам обороны, особенно в преддверии зимы.

Петр Андрющенко об атаках на Россию и возможном перемирии: видео

Теперь НПЗ – это вопрос не только топлива с точки зрения экономики и логистики. Это будет еще вопрос обеспечения, например, отопительного сезона. Потому что сейчас на оккупированных территориях в Крыму благодаря операциям, которые мы проводим, начнет пропадать свет. Придется запускать генераторы, а генераторы без топлива как-то на воздухе не работают.

Кто же мог подумать, что для того, чтобы генераторы работали, нужно топливо. Но так оно и случилось. Можно угрожать Киеву, можно угрожать другим городам, но в то же время нужно как-то уладить ситуацию непосредственно в своем тылу. А здесь есть нюансы: сначала нужно запустить генераторы, потом их нужно уберечь от наших ударов и при этом еще и систематически завозить топливо. Это задача на пять с звездочкой.

Если посмотреть на их "Рыбака", который очень смело справился с санкциями и визовым режимом Черногории, то как-то и здесь у них не очень. Поэтому, я думаю, нас ждет очень интересный октябрь, затем очень интересный ноябрь, и еще посмотрим, кто как переживет зиму.

Будет ли Путин просить энергетическое перемирие и снятие санкций

Россия, вероятно, заинтересована в энергетическом перемирии, ведь параллельно требует отмены санкций в обмен на прекращение ударов. Насколько Кремль нуждается в такой паузе и сможет ли Путин договориться об этом с Трампом?

Здесь стоит обратить внимание на визит, который состоялся недавно. Этот падонок Дмитриев снова летал к Кушнеру с Виткоффом. Это еще два больших переговорщика на нашу голову – бизнесмены. Если они так ведут бизнес, как они ведут переговоры, то понятно, почему у них бизнес процветает. С другой стороны, понятно, что это временное явление.

То есть он ездил и продавал идею не только временного перемирия, но и запуска определенных экономических инициатив. Но здесь есть еще один нюанс.

18 октября Трамп должен подписать закон, фактически санкции, которые применяются в соответствии с принятым законом. Он не может их избежать. Там так прописано, что он не может не применить санкции. Он обязан их применить, а затем может смягчить и объяснить, по крайней мере Сенату, почему он их смягчает, в чем здесь вопрос национальной безопасности и интересов Соединенных Штатов.

И вот на эту мельницу и льют воду россияне с помощью энергетического перемирия. Когда они говорят "энергетическое перемирие, снятие санкций", они намекают на дизельное топливо, которое дорожает и продолжает дорожать на территории Соединенных Штатов. И это, конечно, бьет по экономике Соединенных Штатов. Поэтому они попытаются поторговаться по этому поводу.

Не думаю, что с этого что-то выйдет, потому что без нас торговаться ни у кого особо не получается. Они там торгуются, а мы им продолжаем поставлять НПЗ.

России нужно не просто энергетическое перемирие. Им нужно гораздо более широкое перемирие. Им нужно, например, открыть Черное море. Им нужно заниматься тем, что должно начаться с экспорта агропродукции. В первую очередь теперь уже не только мука, не только зерно, но и масличные культуры – речь идет о подсолнечнике, который сейчас тоже накапливается.

Если они не откроют для себя экспортный коридор, то, в принципе, в следующем году можно считать, что агроэкспорт просто похоронен. И наши аграрии должны радоваться, несмотря на все сложности, потому что если Россия уходит с рынка масла и, фактически, подсолнечника, то мы занимаем там, по сути, монопольное положение.

Россия будет так давить, будет торговаться и пытаться договориться с Трампом, чтобы им сняли часть санкций, чтобы ввели энергетическое перемирие, чтобы ввели нечто более широкое, чем просто энергетическое перемирие. Я убежден, что речь пойдет о частичном снятии блокады Азовского и Черного морей.

Важно! Трамп договорился с Путиным о выводе на мировой рынок "российский дизель, попавший под санкции" для снижения стоимости топлива. Аналитики CNN считают эту сделку чисто политической игрой, которая дает Белому дому мнимые предвыборные бонусы, но в то же время подрывает международные санкции и финансово помогает Кремлю. Москва, в свою очередь, рассчитывает, что Вашингтон заставит Киев прекратить атаки беспилотников на российские НПЗ.

Это в очередной раз доказывает, что Россия может воевать вечно, но недолго. И мы к этому активно приближаемся. Еще бы, если бы закончилась война в Ираке, в Иране, то нам бы это скорее помогло.

С другой стороны, есть еще один признак того, почему Россия сейчас зашевелилась и почему они так спешат – не только наши удары. Bloomberg недавно опубликовал информацию о том, что поставки нефти из Румынского пролива уже достигли сегодня уровня довоенного периода. Я имею в виду войну Соединенных Штатов с Ираном.

Это означает, что ситуация в Иране постепенно должна стабилизироваться, а рынок – и это значит, что Россия здесь вообще никому теперь не нужна со своими запасами нефти, даже на судах. И это полностью меняет картину. Это должно привести к тому, что нефть будет дешеветь. И будем надеяться, что вскоре Россия начнет недополучать свои нефтегазовые доходы. А это означает, что денег на войну снова станет меньше.

То есть они действительно попали в эту ловушку, а теперь как из нее выбираться – неизвестно. Поэтому будут торговаться. И у них нет другого выбора, на самом деле.

То есть возможно какое-то частичное морское перемирие, разблокировка, а как насчет энергетического?

Я думаю, что энергетическое тоже будет. Они же хотят в качестве залога, чтобы мы не наносили удары по их НПЗ, потому что им фактически негде брать бензин и дизель на сегодняшний день. Мы же систематически выводим из строя всю их перерабатывающую мощность, причем очень разумно: мы не постоянно наносим удары по одному и тому же заводу, а потом, когда он только стабилизировался, мы выводим из строя его производственную часть, и россияне вынуждены его ремонтировать. Это такие системные двойные затраты, и они не могут выйти на нормальное производство.

Поэтому энергетическое перемирие им тоже нужно. Им нужно энергетическое перемирие и зерновое перемирие. Как они к этому придут – непонятно. Они хотят, чтоб было и перемирие, и какой-то еще бонус от Соединенных Штатов получить. Бонусов они точно не получат. Снятие санкций никто из республиканцев перед Митром не поддерживает.

Посмотрим. Это очень интересная ситуация с точки зрения происходящего. Она довольно сложная, потому что мы получаем и получаем удары, к сожалению, и будем получать. Но ведь они наносят удары не потому, что нет перемирия. Они наносят удары потому, что могут это делать и у них нет другого выбора, кроме как прибегнуть к тактике прямого террора. Просто поверх этой тактики они пытаются привязать эти переговоры.

Поэтому, на самом деле, ничего не произойдет. Не стоит готовиться к какому-то перемирию. Скорее всего, мы не достигнем никаких договоренностей. И в той позиции, в которой мы находимся, по крайней мере, будем встречать зиму, которая вот-вот наступит.

Российский террор против Украины и зеркальный ответ

Россия систематически проводит атаки на Украину, и эта политика не зависит от того, каких целей удается достичь украинским силам в ответ. В то же время Украина наносит удары по стратегическим объектам в глубоком тылу России, в частности по дата-центрам, так какой эффект это может иметь для врага?

Эффект от этих атак на дата-центры огромен, потому что в России, по сути, все сервисы вышли из строя и не работают. Это и военные, и государственные, и бизнес-сервисы. Это огромные потери. По сути, это часть интернета Российской Федерации.

Они же хотят работать исключительно на себя – такие "чебурнеты", как мы это называем. И вдруг все остановилось. Это напрямую влияет на военно-промышленный комплекс, на связь, на множество вещей, о которых мы даже не можем сразу догадаться. Это влияет на порядок организации перелетов, на организацию работы железной дороги в целом.

Это действительно огромный ущерб, который мы наносим Российской Федерации этими ударами. Это не удары по детям, но это удары туда, куда нужно бить. И это удары там, где действительно не будет ярких картинок, которые мы все хотим в качестве возмездия, откровенно говоря, с одной стороны. С другой стороны, это точно приближает мир и точно упрощает ведение войны нашим военным на линии фронта. Это то, что ощущается практически сразу.

Чувствуют ли оккупанты дефицит топлива

А вот, кстати, ощущают ли оккупанты на юге сейчас в военном компоненте атаки по нефтеперерабатывающим заводам? Если бы действительно 51% нефтепереработки сокращено, то что тогда доставляют? Мы же прекрасно знаем, как простреливается так называемый сухопутный коридор и трасса в Россию.

Ну, как-то доставляют. Вот большой вопрос, как они доставляют, особенно в Крым, как доставляют в Мариуполь, Донецк, Луганск. Это понятно: очень короткое логистическое плечо – заскочил и все.

К сожалению, пока что россияне не испытывают на линии фронта нехватки топлива, но всему свое время, условно говоря. Силы обороны над этим работают. Систематически ведется охота за бензовозами и за местами хранения топлива. И россиянам это действительно усложняется.

Но пока не такое большое количество техники требует топлива, потому что такого количества танков, как раньше, нет. Поэтому топлива столько не нужно. С другой стороны, охота действительно ведется.

Обычная логистика двойного назначения в последнее время, вот уже пару недель, показывает, что россияне стабилизировали ситуацию от Крыма до всего сухопутного коридора. Будем надеяться, что это временное явление и что мы поработаем над этим. Имею в виду силы обороны, ведь действительно это ненормально, когда так происходит.

Для того чтобы сухопутный коридор был обеспечен топливом, это означает, что какая-то условная Москва или условный Саратов, Воронеж или какая-то Му*а*рань остаются без топлива. Оно же ниоткуда не берется. Чтобы доставить его на оккупированные территории, у россиян теперь нужно его откуда-то забрать. И там они испытывают кризис.

Чем больше ущерба будет нанесено нефтепереработке, тем сильнее этот топливный кризис будет охватывать всю Российскую Федерацию. А это означает, что и линию фронта, в том числе, рано или поздно это начнет настигать.

К тому же россияне вынуждены открывать свои стратегические резервы. У них тоже есть на территории России запасы, откуда они берут топливо для доставки на линию фронта. Это не просто нефтепереработка, это то, что хранилось годами, десятилетиями. И вот пришло время его распаковывать, как когда-то они распаковали все склады с оружием. Так рано или поздно будет и с топливом.

Стоит ли добивать Крымский мост

Мы здесь упоминали еще до дня рождения Путина, что 8 октября 2022 года мост был взорван впервые, очевидно, не в последний раз, затем был второй, третий взрыв в разных конфигурациях. Надеемся, скоро эта незаконная уродливая конструкция – Керченский мост – исчезнет. Но имеет ли он уже, как мы с вами говорили, какое-то военное значение? Было бы неплохо его добить?

Ну, с эмоциональной точки зрения, пожалуй, да. С точки зрения того, чтобы ткнуть Путина лицом в остатки Крымского моста, пожалуй, да. А с точки зрения логистико-военной, я бы выбрал другие мосты. Мы об этом говорили. Все-таки два железнодорожных моста в Ростове-на-Дону имеют сегодня гораздо большее значение, чем Крымский мост.

Если брать эмоциональную составляющую для украинцев, которая тоже важна, пожалуй, нужно все-таки разобрать этот Крымский мост и забыть, что он когда-то существовал. Рано или поздно его все равно придется демонтировать. Но это не единственная вещь, с которой нужно работать.

Можно работать не менее эмоционально с оккупационными администрациями на оккупированных территориях – в Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Скадовске, где угодно, чтобы туда перестали ходить люди и наступил организационный, окончательный коллапс оккупации. Это так или иначе влияет и на организацию обороны, и на организацию противовоздушной обороны, в частности на малые огневые группы.

Коллаборационисты должны знать: если ты идешь на работу в оккупационную администрацию, тебе следует ждать, что к тебе придет какой-нибудь Февраль, который без записи на прием, вне плана, к тебе заглянет. Это будет безумный коллапс, на самом деле.

Нам тоже есть над чем подумать и как отвечать россиянам на тот террор, который они нам устраивают – не террором, а абсолютно спорными мерами, которые будут наносить им экономический, организационный и логистический ущерб. Там должно все сгореть.

Атака дронов на Москву и паралич российской столицы

Из-за воздушной угрозы в Москве приостановили работу аэропортов, а самолеты, в частности борта летного отряда "Россия", кружили над столицей, не имея возможности приземлиться. Как такие атаки влияют на работу российской авиации и способна ли Россия защитить свое небо?

И они там борются с дронами так же, как мы вынуждены бороться. Я скажу: сегодня и вчера очень много времени в Киеве, и все киевляне и гости Киева знают, как сейчас по Киеву передвигаться. Я имею в виду отсутствие GPS, если тебе куда-то нужно.

Вот пусть Путин потом поищет, где приземлиться в безопасном городе Владивостоке, а затем на машине едет с отключенным GPS в Москву, ищет себе путь. Почему бы и нет? Оказывается, 20 дронов достаточно, чтобы официально парализовать визит Путина до такой степени, что они ничего не смогут сделать.

ПВО же не может работать по дронам. А, видимо, боятся "friendly fire", что будут сбивать дрон, а сбивают борт номер один Российской Федерации. Для нас это, конечно, нормально. Абсолютно. Это была бы идеальная история. Не думаю, что, к сожалению, она возможна, но посмотрим, чем дело закончится.

Это действительно психологическое давление, которое демонстрирует всю слабость российской военной машины. Они могут до бесконечности рисовать свои "победы", что взяли там, не знаю, Святогорск в очередной раз, нопосадить самолет – пока там всего 20 дронов кружат где-то над Москвой, они не могут. Это абсолютно зеркальный адекватный ответ, чтобы они услышали, что такое на самом деле украинская жизнь во время войны.

Я уже представляю, когда туда еще полетит баллистика. Но в целом теперь он будет бояться даже ездить, как думаете?

Посмотрим, что будет. Если говорить немного серьезнее, есть нюансы, связанные с реактивными дронами. Если мы дойдем до аналогов реактивных дронов, которыми сейчас по нам бьют, и будем применять такие дроны по Москве, то так, он будет бояться ездить.

Здесь же отключение интернета не сильно спасает, как мы пока что знаем. И мы рано или поздно разработаем альтернативу для их сбивания. Но россияне к нашим дронам еще не разработали никаких противодействий, к счастью. Поэтому я думаю, что мы действительно дойдем до того, что его кортежи будут передвигаться очень-очень осторожно.

Возможно, будут вести над ними антидроновые сетки, прямо обваривать лимузин Путина в антидроновый "мангал". Что-то придумают. Почему-то мы точно еще посмеемся с точки зрения передвижения Путина по Москве. Все в свое время.

Почему Черногория не хочет терпеть российских пропагандистов

Несмотря на российскую агрессию и значительные военные ресурсы, Кремль не может избежать проблем и на международной арене: в Черногории представителей российского пропагандистского проекта "Рыбарь" признали угрозой национальной безопасности и, по сообщениям, решили выдворить из страны. Что этот случай свидетельствует в отношении европейских государств к российским агентурным сетям?

Черногория поступает неплохо. Может, было бы лучше, если бы она его не депортировала, а посадила, как он того заслуживает. Но что делает "Рыбар"?

Во-первых, Чекалов долетел, "Рыбар" дорыбарил, как говорится. Он же поехал туда, чтобы распиливать российский бюджет. Дело в том, почему вот-вот Черногория должна ввести визовый режим для россиян. Это обязанность Черногории перед вступлением в Европейский Союз.

Кто не знает, Черногория, к сожалению, страна, в которой очень большое количество российских денег, и она достаточно пророссийский курорт. Она под их деньги действительно строила и построила многое. Поэтому этот удар по визам – это реально очень болезненный удар по россиянам.

Рибар поехал туда, чтобы продемонстрировать, что, мол, мы в Черногории можем показать визовому режиму средний палец. Этот средний палец, я так думаю, он покажет чуть в другом месте, причем самому себе, когда его будут выдворять из страны.

На это, наверное, было выделено большое количество бюджетных средств, потому что "Рыбар" – это не какая-то блогерская помойка, существующая сама по себе. Это абсолютно государственное СМИ. Он получал огромную кучу денег напрямую из федерального бюджета. Ему еще на Бучу прописали сценарий, что они туда попадут.

Попали и думали, что это сойдет с рук, и можно будет оправдываться, что они потратили несколько миллионов рублей на эту поездку, и еще иметь возможность ткнуть той самой Черногории лицом в их собственный визовый режим. Но что-то пошло не так.

Если кто-то видел предыдущий пост, то прямо в записи "Рыбаря" в соцсетях было о том, что какие-то нелепые черногорские пограничники даже не сверили с санкциями, а просто пропустили. Ну, вот мы видим, я же говорю, Чкалов в свое время долетел, как говорится. Теперь можно Чкалова заменить на "Рыбаря", и это будет абсолютно точно отражать то, что происходит на сегодняшний день.

Реакция Медведева и усиление антиевропейской риторики

Нам очень нравится, конечно, кто там этот Котенок и чтобы с ними что-то сделали. Но было бы очень хорошо, если бы их не только из страны выдворили, но это же законодательство, да? Ну, в принципе. Но Димка Медведев очень оживился, говорит, теперь надо пополнять фонд американцами и европейцами, чтобы, значит, менять их на наших, если задерживают, и говорит: "На наших охота". А что он думал? Пусть бежит этот недозайчик.

Да ладно, пусть забирают. Но почему они сейчас в рамках этого беспорядочного российского НАБ попытаются арестовать иностранцев, тем быстрее большее количество россиян вернут домой и закроют границу. Будут ужесточать визовый и другие режимы, которые россияне используют для пребывания в Европе.

Сколько мы разговариваем с европейскими партнерами и убеждаем их: давайте снова опустите железный занавес и отправьте россиян домой, потому что хороших россиян не бывает, если они еще дышат. Это факт.

Это действительно может привести к более агрессивным действиям, но для нас было бы достаточно, чтобы европейские страны просто предложили россиянам уехать туда, где им и положено находиться. А те, кто говорят, что там преступный путинский режим и с ним нужно бороться, пусть едут, в том числе бороться с ним там, где им и положено бороться. Ведь из Парижа или Лондона бороться с путинским режимом, конечно, удобно, но почему-то малоэффективно.

События развиваются, развиваются, развиваются. Ну, сейчас ситуация может быть непредсказуемой, но с хорошей точки зрения, наконец-то для нас.