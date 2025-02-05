Удары по НПЗ серьезно подрывают экономику страны-агрессора. Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, только за январь 2025 года было осуществлено 25 атак по объектам нефтяной промышленности врага.

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Как удары по НПЗ увеличивают потери врага

Украина наносит удары не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по нефтебазам. Везде разный уровень поражения: некоторые НПЗ прекращают свою работу на определенное время, некоторые восстанавливаются и снова начинают работать. Тогда приходится наносить повторные удары.

Относительно влияния на войну, то подобные атаки вносят логистические коррективы, поскольку каждый НПЗ и нефтебаза – это цикл работы. Например, НПЗ производят топливо, авиационный газ, а на нефтебазах их хранят и оттуда поставляют на фронт. Это важная логистическая цепь.

Если останавливается НПЗ, то на нефтебазе еще есть определенный запас топлива для ведения боевых действий. Если поражены заводы, а резервуары хранения также сгорели – на определенных участках фронта останавливается техника,

– отметил Андрей Коваленко.

На Востоке уже фиксировали меньшее использование техники врагом с осени 2024 года. Поэтому тактика ударов по НПЗ срабатывает. Относительно технологического восстановления, определенные установки на некоторых заводах зависят от импортных компонентов. Часть из них под санкциями.

Россиянам приходится покупать эти компоненты через третьи фирмы, чтобы отремонтировать НПЗ. Санкции существенно продолжают ремонт, поэтому удары по российской логистике должны быть непрерывными,

– отметил Андрей Коваленко.

Он добавил, что на Покровском направлении количество атак врага уменьшилось на 5 – 7%. Применение техники уменьшилось, поэтому оккупанты больше полагаются на пехоту. Часть сил россияне вынуждены привлекать из других направлений.

"Атаки по НПЗ в частности влияют на потери россиян в живой силе. Поскольку есть меньше техники, которая прикрывает пехоту на поле боя. Поэтому это комплексная история", – подытожил руководитель Центра противодействия дезинформации.