О ситуации в ночь с 20 на 21 апреля рассказали в Офисе Президента. Подробности читайте в материале 24 канала.

Между тем Почти 21 000 тысяч убитых оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Днепропетровщина

В Днепропетровской области звучали сигналы воздушной тревоги. Враг обстреливал из "Ураганов" пригород города Зеленодольска. По сообщению властей, пострадавших нет.

Харьковская область

В Харьковской области уменьшилось количество обстрелов. На Изюмском направлении проходят активные бои.

Луганщина

В этом регионе очень сложная ситуация. Населённые пункты находятся под постоянным вражеским огнем. Жесткие позиционные бои продолжаются в Попасной и Рубежном. Сильно разрушено обстрелами, как Рубежное, так и Новодружеск.

Донецкая область

В Донецкой области обстреливают всю линию разграничения. Под утро враги активизировались недалеко от Марьинки и Новомихайловки.

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Херсонская область

Область из-за оккупации находится в критической ситуации. Взрывы и обстрелы – во всех районах, инфраструктура – сильно уничтожена. Невозможно узнать количество раненых и погибших гражданских лиц, ведь часть региона – под российскими военными.

Николаевщина

Вечером по Николаеву враг нанес ракетные удары. По предварительной информации, погиб один человек, еще 2 получили ранения. На других территориях области – ситуация контролируемая.

В каких регионах ночь прошла спокойно:

  • на Волыни,
  • на Закарпатье,
  • на Ровенщине,
  • Кировоградщине,
  • в Ивано-Франковской,
  • Хмельницкий,
  • Черновицкой,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Запорожский,
  • Винницкой,
  • Тернопольской областях,
  • в Киевской области,
  • Полтавщине,
  • Житомирщине,
  • Черкасской области,
  • Сумской области,
  • Черновицкой области.

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