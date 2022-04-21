Про ситуацію у ніч з 20 на 21 квітня розповіли в Офісі Президента. Деталі читайте у матеріалі 24 каналу.

Тим часом Майже 21 000 тисяча вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області вночі звучали сигнали повітряної тривоги. Ворог обстрілював з "Ураганів" передмістя міста Зеленодольськ. За повідомленням влади, постраждалих немає.

Харківська область

У Харківській області зменшилась кількість обстрілів. На Ізюмському напрямку відбуваються активні бої.

Луганщина

У цьому регіоні – дуже складна ситуація. Населені пункти перебувають під постійним ворожим вогнем. Жорсткі позиційні бої тривають у Попасній та Рубіжному. Сильно зруйноване обстрілами, як Рубіжне, так і Новодружеськ.

Донецька область

На Донеччині обстрілюють всю лінію розмежування. Під ранок вороги активізувались неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки.

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Херсонська область

Область через окупацію перебуває у критичній ситуації. Вибухи та обстріли – у всіх районах, інфраструктура – сильно знищена. Неможливо дізнатись про кількість поранених та загиблих цивільних осіб, адже частина регіону – під російськими військовими.

Миколаївщина

Ввечері по Миколаєву ворог завдав ракетних ударів. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще 2 отримали поранення. На інших територіях області – ситуація контрольована.

У яких регіонах ніч минула спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

Кіровоградщині,

в Івано-Франківській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Львівській,

Одеській,

Запорізькій,

Вінницькій,

Тернопільській областях,

на Київщині,

Полтавщині,

Житомирщині,

Черкащині,

Сумщині,

Чернігівщині.

Радимо переглянути: яка ситуація в Попасній