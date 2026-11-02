10 % нефтеперерабатывающих мощностей России были уничтожены за три дня: как Украина приближает распад России и меняет правила безопасности

Россия теряет не только нефтеперерабатывающие заводы и военную технику – украинские удары постепенно подрывают способность Кремля удерживать под контролем огромную страну. После атак на НПЗ регионы уже начинают ограничивать вывоз топлива, а это может стать первым сигналом разрушения единого экономического пространства России.

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Политик и политолог Загородний в аналитической статье для 24 Канала объяснил, почему системное уничтожение российской инфраструктуры может ускорить дезинтеграцию государства, почему не стоит надеяться на вмешательство Китая в войну и как Украине строить собственную систему безопасности без зависимости от НАТО.

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Переход к системному уничтожению нефтепереработки и инфраструктуры

Последние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы кардинально отличаются от предыдущих операций. Речь идет о системных, массированных ударах, наносимых несколько суток подряд. Поражение Кстовского НПЗ в Нижегородской области, заводов "Башнефть-Новойл" в Уфе и Новокуйбышевского НПЗ привело к потере Россией 10% всей своей нефтепереработки всего за три дня.

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Изменилась сама тактика: если раньше фиксировались прилеты трех-четырех беспилотников, то сейчас по одному объекту системно наносят удары десятками дронов по разным точкам. Это гарантирует критические разрушения инфраструктуры, которые невозможно быстро восстановить. Работники атакованных предприятий сами становятся источниками паники, сообщая о полном уничтожении мощностей, что мгновенно провоцирует километровые очереди на местных автозаправках.

Если Украина сохранит нынешние темпы уничтожения российской нефтепереработки, функционирование экономики агрессора окажется под угрозой остановки из-за тотального дефицита дизельного топлива.

Следующей приоритетной целью для системных ударов должны стать российские дата-центры. Современная Россия критически зависит от цифровой инфраструктуры для управления государством. Уничтожение дата-центров в сочетании с топливным голодом приведет к полной потере управляемости территориями.

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Экономический сепаратизм: как начинается распад России

Важнейшим следствием этих ударов является не просто потеря топлива, а запуск процессов дезинтеграции России. Этот распад начинается не с политических деклараций о независимости, а с сугубо экономических шагов региональных элит, направленных на собственное выживание. Первым индикатором стало то, что отдельные регионы прекращают вывоз ценных продуктов за пределы своей территории.

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В Нижегородской области этот сценарий уже реализован. Местные власти, которые еще с прошлого лета обсуждали возможность ограничения вывоза нефтепродуктов, после уничтожения Кстовского НПЗ ввели жесткие запреты. Теперь топливо нельзя вывозить за пределы области, а транспорт из других регионов не может заправиться.

Это прецедент, разрушающий единое экономическое пространство России. Когда каждый регион начнет закрывать свои границы для сохранения критически важных ресурсов, а впоследствии и для удержания налогов, централизованное управление государством станет невозможным.

Иллюзия глобальных саммитов и реальная геополитика

На фоне успешных военных операций Украины становится очевидной бесперспективность надежд на то, что судьбу войны решат глобальные игроки за столом переговоров без учета реального баланса сил. В частности, идея привлечения лидера Китая Си Цзиньпина к трехсторонним переговорам с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по Украине лишена логики. Для Пекина украинский вопрос не является настолько приоритетным, чтобы обсуждать его на таком уровне в качестве единственной темы.

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Обратите внимание: Китай не спешит брать на себя роль посредника в войне России против Украины. Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснял, что Пекин сосредоточен прежде всего на собственных интересах и не хочет глубже втягиваться в конфликт. В то же время аналитики отмечают, что участие Си Цзиньпина в отдельном саммите по Украине могло бы поставить Китай в неловкое положение, особенно без присутствия Киева за столом переговоров.

Россия в этой конфигурации выступает лишь в качестве младшего партнера Китая, и Пекину нет смысла брать на себя ответственность за принуждение Москвы или Киева к миру. Если Китай попытается заставить Украину прекратить огонь, Киев просто откажется, что станет ударом по репутации Пекина.

Заставлять же Россию прекратить войну Китаю также невыгодно, ведь это может спровоцировать конфликт с Москвой и сближение России с Западом. Поэтому Китай вмешается лишь на заключительном этапе, чтобы закрепить свой статус миротворца, когда ситуация уже будет решена на поле боя.

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НАТО могут заменить двусторонние союзы

Осознание того, что безопасность достигается только силой, требует от Украины пересмотра своих внешнеполитических приоритетов. Постоянная демонстрация острой необходимости вступления в НАТО или ЕС является стратегической ошибкой в переговорах. Когда страна проявляет чрезмерную заинтересованность, ей начинают выдвигать дополнительные условия и выкручивать руки, как это делают Венгрия или Словакия. Североатлантический альянс сегодня демонстрирует свою слабость.

Официальные стратегии США уже содержат сигналы о нежелании защищать европейских союзников на конвенциональном уровне, что подрывает авторитет НАТО как гаранта безопасности. Более того, стандарты украинского ВПК и армии, ведущей войну будущего, уже превосходят стандарты большинства стран Альянса. Ни одна европейская страна НАТО, за исключением разве что Франции, не способна самостоятельно наносить дальнобойные удары на расстояние до двух тысяч километров без согласия США.

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Вместо того чтобы стучать в закрытые двери структуры, которая боится прямого столкновения с Россией, Украина должна строить двусторонние военные союзы со странами, которые реально оценивают угрозу: скандинавскими государствами, Польшей и другими соседями.

Настоящие военные союзы строятся не на симпатиях или экономической выгоде, а на страхе. Наличие у Украины мощного дальнобойного вооружения и сильной армии – лучший аргумент для того, чтобы другие страны сами предлагали нам взаимные гарантии безопасности и финансирование.

Прагматичный подход к вооружению и Черному морю

Та же логика силы работает и в Черном море. Попытки президента Турции Реджепа Эрдогана вернуть свое влияние через организацию новых "зерновых соглашений" разбиваются о реальность: Россия игнорирует интересы Анкары, совершая атаки на суда, а Украина самостоятельно решила проблему блокады.

Благодаря успешным атакам украинских морских дронов Черноморский флот России был вынужден не только бежать из Севастополя, но и прятаться в Новороссийске. Турция утратила рычаги влияния на Кремль в этом вопросе, а Украина доказала, что способна обеспечить безопасность судоходства военным путем без посредников.

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Что касается поставок систем ПВО, в частности ракет PAC-3 для комплексов Patriot, Украина также демонстрирует гибкость и прагматизм. Хотя США одобрили продажу ракет на сумму более двух миллиардов долларов со сроком поставки после 2030 года, Киев использует эти контракты в качестве финансового инструмента.

Имея гарантированные контракты и деньги, Украина может вести переговоры со странами, которые находятся далеко от линии фронта (например, с Испанией, Португалией или Италией), о немедленной передаче их запасов ракет в обмен на то, что американские поставки 2030 года пойдут в эти страны. Это реальная дипломатия, основанная на финансовых гарантиях и взаимовыгодных контрактах, которая работает гораздо эффективнее политических деклараций.