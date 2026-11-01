Последствия атаки на НПЗ в Кстово обрушились на россиян: в сети появились красноречивые кадры

На это обратил внимание мониторинговый канал Exilenova+.

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Каковы последствия атаки на НПЗ в Кстово?

Так, в Кстове после ночной атаки на НПЗ местные жители начали замечать капли нефтепродуктов на автомобилях и других поверхностях. "Последствия ночного удара обрушились на головы местных жителей", – отметил канал.

Капли нефтепродуктов на машинах россиян: смотрите видео

Тем временем местные жители массово скупают топливо на АЗС. Некоторые набирают сразу по несколько канистр про запас.

Огромные очереди выстроились у АЗС: смотрите видео

Что происходит в Кстово после атаки: смотрите видео

Фото и видео охваченного огнем завода, появившиеся ночью, напугали население.

Поскольку предприятию, вероятно, понадобится внеплановый ремонт, люди спешат запастись топливом.

К АЗС выстроились очереди / Фото из сети

Россияне запасаются топливом / Фото из сети

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Напомним, Силы обороны Украины возобновили серию дальнобойных ударов по нефтяной промышленности России в ответ на ее террористические атаки. За последние три дня украинские военные вывели из строя 10 процентов в нефтеперерабатывающих мощностей агрессора.

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Серия ударов по российским НПЗ началась 30 октября. Тогда дроны поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Этот завод может перерабатывать около 8,8 миллиона тонн нефти в год.

В ночь на 31 октября дроны провели атаку на завод "Башнефть-Новойл" в Башкортостане. Предприятие ежегодно перерабатывает около 7 миллионов тонн сырья и производит смазочные материалы для судов, гидравлических систем и двигателей.

1 ноября под удар попал "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Это один из крупнейших НПЗ России с мощностью почти 17 миллионов тонн сырья в год. Он занимает второе место в стране по объемам производства автомобильного бензина.