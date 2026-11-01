Наслідки атаки на НПЗ у Кстово впали на голови росіян: у мережі показали промовисті кадри

На це звернув увагу моніторинговий канал Exilenova+.

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Які наслідки атаки по НПЗ у Кстово?

Так, у Кстові після нічної атаки на НПЗ місцеві жителі почали помічати краплі нафтопродуктів на автомобілях та інших поверхнях. "Наслідки нічного удару посипалися місцевим на голови", – зауважив канал.

Краплі нафтопродуктів на автівках росіян: дивіться відео

Тим часом місцеві масово скуповують пальне на АЗС. Дехто набирає одразу по кілька каністр про запас.

Величезні черги простягнулися до АЗС: дивіться відео

Що відбувається у Кстово після атаки: дивіться відео

Фото та відео охопленого вогнем заводу, які з'явилися вночі, налякали населення.

Оскільки підприємству, ймовірно, знадобиться позаплановий ремонт, люди поспішають запастися пальним.

До АЗС утворилися черги / Фото з мережі

Росіяни запасаються пальним / Фото з мережі

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Нагадаємо, Сили оборони України відновили серію далекобійних ударів по нафтовій промисловості Росії у відповідь на її терористичні атаки. За останні три дні українські військові вивели з ладу 10 відсотків нафтопереробних потужностей агресора.

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Серія ударів по російських НПЗ розпочалася 30 жовтня. Тоді дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Цей завод може переробляти близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

У ніч проти 31 жовтня дрони атакували завод "Башнефть-Новойл" у Башкортостані. Підприємство щороку переробляє близько 7 мільйонів тонн сировини та виробляє мастила для суден, гідравлічних систем і двигунів.

1 листопада під удар потрапив "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово. Це один із найбільших НПЗ Росії з потужністю майже 17 мільйонів тонн сировини на рік. Він посідає друге місце в країні за обсягами виробництва автомобільного бензину.