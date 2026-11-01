Понад 100 дронів у небі: що саме могло потрапити під удар у Кстово

Про це повідомляє аналітична спільнота Exilenova+.

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Наслідки влучання для інфраструктури

Осередки вогню після прильоту виникли в районі технологічних установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або поблизу комплексу 35/11-600.

Йдеться про ураження об'єкта, який належить компанії "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – четвертому за величиною нафтопереробному підприємству у Росії. Воно посідає 2 місце за обсягами виробництва автомобільного бензину.

За даними OSINT-каналу worldmilitares, остаточну картину руйнувань виробничих потужностей та точні масштаби пошкоджень вдасться встановити після появи свіжих супутникових знімків території підприємства.

Місцева влада заявила, що вночі та вранці сили протиповітряної оборони нібито знищили понад сотню безпілотників над регіоном. За попередньою інформацією, постраждалих немає, проте підприємство зазнало значних руйнувань, а оцінка завданих збитків наразі триває.

Через атаку та проведення аварійних робіт у прилеглих населених пунктах виникли комунальні збої. Жителів попередили про тимчасові перебої з електроенергією, а також зниження температури в системах опалення та гарячого водопостачання.

Кстово: пожежа після атаки виникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 та вісбрекінгу гудрону / Exilenova+

Як eже повідомлялося на нашому сайті, удари безпілотників регулярно завдають шкоди стратегічній інфраструктурі противника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що супутникові кадри зафіксували пожежу на базі систем протиповітряної оборони заводу 75 "Арсенал" у підмосковному Серпухові.