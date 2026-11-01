Более 100 дронов в небе: что именно могло попасть под удар в Кстово

Последствия атаки в Кстово / Exilenova+
В Нижегородской области 1 ноября в результате атаки дронов было повреждено промышленное предприятие в Кстовском районе. Огонь охватил технологические установки нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает аналитическое сообщество Exilenova+.
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Последствия попадания для инфраструктуры
Очаги пожара после попадания возникли в районе технологических установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрейкинга гудрона или вблизи комплекса 35/11-600.
Речь идет о поражении объекта, принадлежащего компании "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – четвертому по величине нефтеперерабатывающему предприятию в России. Оно занимает 2-е место по объемам производства автомобильного бензина.
Прогнозы
По данным OSINT-канала worldmilitares, окончательную картину разрушений производственных мощностей и точные масштабы повреждений удастся установить после появления свежих спутниковых снимков территории предприятия.
Местные власти заявили, что ночью и утром силы противовоздушной обороны якобы уничтожили более сотни беспилотников над регионом. По предварительной информации, пострадавших нет, однако предприятие понесло значительные разрушения, а оценка нанесенного ущерба пока продолжается.
Из-за атаки и проведения аварийных работ в прилегающих населенных пунктах возникли сбои в работе коммунальных служб. Жителей предупредили о временных перебоях с электроэнергией, а также о снижении температуры в системах отопления и горячего водоснабжения.
Как уже сообщалось на нашем сайте, удары беспилотников регулярно наносят ущерб стратегической инфраструктуре противника.
Напомним, ранее мы писали, что спутниковые снимки зафиксировали пожар на базе систем противовоздушной обороны завода № 75 "Арсенал" в подмосковном Серпухове.
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