Украина все активнее переносит войну на территорию России, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, авиации и средствам поражения противника. В то же время Москва пытается использовать украинские атаки для оказания политического давления на Киев и манипуляций в отношениях с США. На этом фоне меняется и роль Украины в Европе – ее военный потенциал может стать ключевым аргументом в будущих переговорах с Кремлем.

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Политтехнолог Тарас Загородний в комментарии 24 Канала объяснил, почему удары по российским НПЗ и военным объектам важны для изнурения противника, как Украина может влиять на политику США и почему тема России становится токсичной для американских политиков. Также эксперт оценил информационные манипуляции Кремля, перспективы переговоров и возможность Украины представлять интересы Европы в сфере безопасности.

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Демонстрация силы вместо политических уступок

Атака украинских беспилотников на " Новокуйбишевский нефтеперерабатывающий завод " в Самарской области стала очередным этапом планомерного уничтожения российской экономики.

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Зафиксировано не менее десяти попаданий в первичные перерабатывающие установки, что фактически останавливает производство авиационного топлива на этом ключевом предприятии.

Реакция Москвы оказалась показательной: российские чиновники, в частности вице-премьер Александр Новак, начали публично жаловаться на невозможность поставок дизельного топлива в США из-за действий украинских сил. Эта ситуация имеет глубокий политический подтекст.

Полтора года тема ударов по российским НПЗ не вызывала острой реакции в Вашингтоне, однако накануне выборов она стала инструментом политических манипуляций. Дональд Трамп пытался использовать миф о том, что украинские атаки якобы при повышают цены на топливо в США.

Однако рынок отреагировал иначе, цены не подверглись критическим колебаниям, и эта тема быстро утратила актуальность в американском медиапространстве. Продолжая наносить удары, Киев четко показывает: украинская стратегия не подчиняется предвыборным потребностям отдельных американских политиков.

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Математика изнурения: приоритетные цели для ВСУ

Помимо нефтеперерабатывающей отрасли, Силы обороны Украины сосредоточились на уничтожении носителей российского оружия.

Подтвержденные удары по авиабазе Мариновка в Волгоградской области, где находили уничтожены самолеты Су-34 и новейший Су-57, а также ликвидация пусковых установок "Искандер-М" в Курской области свидетельствуют об изменении тактики противовоздушной обороны.

В условиях объективного дефицита дорогостоящих ракет-перехватчиков для систем Patriot наиболее эффективным способом борьбы с российской баллистической ракетной техникой становится превентивное уничтожение самих пусковых установок.

Это требует надежной разведки и быстрого реагирования в момент развертывания вражеских комплексов, но с экономической и стратегической точек зрения это значительно выгоднее.

Средства поражения, используемые для уничтожения наземных установок, стоят в разы дешевле, чем антибаллистические ракеты. Именно поэтому Украина настаивает на получении разрешения и технических возможностей для нанесения ударов вглубь российской территории.

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Токсичность российского вопроса для американского истеблишмента

Внутриполитическая динамика в США также претерпевает изменения. Тема России стала абсолютно токсичной как для демократов, так и для республиканцев.

Показательно, что советники Дональда Трампа рекомендуют ему ограничить публичную активность в ключевых штатах из-за негативного влияния на рейтинги кандидатов от Республиканской партии в Сенат.

Несмотря на периодическую антиукраинскую риторику, которая использовалась исключительно для мобилизации собственного электората, реальные действия любой будущей администрации США будут определяться прагматическими интересами.

Интересы американских нефтяных компаний, которым не нужна российская нефть на внешних рынках, полностью совпадают с целями Украины.

Кроме того, американский военно-промышленный комплекс заинтересован в демонстрации эффективности своего оружия на поле боя.

Развитие украинского ВПК и потенциальный выход украинского оружия на внешние рынки будут создавать дополнительное давление на американских производителей, заставляя их активнее лоббировать поставки вооружения Киеву.

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Информационная война и реалии оккупации

Отдельным фронтом остается информационное противостояние, где российская пропаганда пытается использовать любой повод для создания иллюзии поддержки оккупационного режима. Показательной стала ситуация сэвакуацией украинцев из Олешек.

Несмотря на попытки кремлевских СМИ создать картинку благодарных местных жителей, реальность оказалась иной: даже российские так называемые военные корреспонденты случайно признали, что абсолютное большинство эвакуированных стремится уехать на подконтрольную Украине территорию, и лишь единицы соглашаются ехать в Россию.

В условиях тотального контроля и отсутствия свободы прессы на оккупированных территориях Украина не может симметрично отвечать на информационные вбросы врага. Однако лучшей контрпропагандой становятся реальные действия Сил обороны.

Видео горящих российских нефтеперерабатывающих заводов действуют гораздо эффективнее любых заявлений, наглядно демонстрируя россиянам, что война вернулась на их территорию.

Монополия на силу: новая роль Украины в Европе

На фоне попыток отдельных европейских лидеров возобновить телефонные контакты с Кремлем возникает вопрос о формате будущих переговоров и представительстве интересов Европы. Традиционная европейская дипломатия, пытающаяся найти компромиссы с агрессором, демонстрирует свою неэффективность.

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Украина сегодня является единственным государством на континенте, которое обладает реальным силовым ресурсом и способно наносить ощутимые удары по России.

Поэтому логичным шагом должно стать предоставление именно Киеву права представлять интересы всей Европы в любых форматах, касающихся безопасности. Привлечение третьих сторон, не обладающих рычагами силового воздействия на Москву, лишь создает пространство для российских манипуляций.

Сильная позиция на переговорах возможна исключительно при условии дальнейшего истощения российской экономики и военной машины, что Украина ежедневно доказывает на практике.

Политтехнолог Тарас Загородний о проблемах России из-за войны против Украины: видео