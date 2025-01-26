Об этом пишет политолог Тарас Загородний, сообщает 24 Канал. По его мнению, Украине крайне важно сейчас продемонстрировать свои возможности и силу международным партнерам.

Смотрите также ВСУ подтвердили успешный удар по Рязанскому НПЗ

Экономические санкции от Малюка – наиболее действенные

"Одним из таких факторов силы безусловно являются дроновые удары по территории России, интенсивность которых СБУ наращивает с каждым месяцем. Например, в ночь с 23-го на 24-е января беспилотники Службы безопасности Украины отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании – одной из крупнейших в РФ. Ориентировочные прямые финансовые убытки от проведенной атаки – более 75 миллионов долларов", – подчеркивает эксперт.

Загородний считает, что такие удары свидетельствуют о субъектности нашей страны.

"Экономические санкции от Малюка – наиболее действенные из всех, которые вводились против России. Терять за ночь по 75 миллионов долларов – такого экономика врага просто не выдержит. А это только разовые прямые потери. А кроме того, из-за неработающих НПЗ нарушается вся цепь поставок. Это дополнительные многомиллионные расходы. Все эти деньги пошли бы на войну в Украине. И каждая новая ночь, благодаря Службе, обходится врагу все дороже и дороже", – акцентирует политолог.

"Россияне не могли не ожидать новых ударов по НПЗ. Ведь последнее время Служба наведывается на эти объекты врага практически дважды в неделю. Но тактика и стратегия, которую применяют в СБУ, а также интенсивность ударов, не дает возможности Кремлю эффективно прикрыть ПВО свои объекты. Удары по НПЗ – это самая больная точка россиян", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что дроны СБУ атаковали Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и Рязанскую ТЭЦ.