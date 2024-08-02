Идет сброс нефти на Омский НПЗ, а в это время российская нефть под видом казахской грузится в Новороссийске. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"То есть это российская нефть через терминал в Новороссийске отгружается американским компаниям под документами казахской нефти. Есть такой механизм "замещения", – объяснил он.

"Санкции Малюка – Буданова"

Роман Свитан отметил, что удар по Омскому НПЗ бьет сразу по нескольким направлениям. В частности, по отгрузке нефти с Новороссийского терминала.

Такой интересный ход наших спецслужб наносит серьезный удар по российской экономике. Наложение санкций – это очень важно. "Санкции Малюка – Буданова" – наиболее действенные, им очень сложно противодействовать,

– подчеркнул военный эксперт.