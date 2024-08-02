Йде скид нафти на Омський НПЗ, а в цей час російська нафта під виглядом казахської вантажиться у Новоросійську. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Тобто це російська нафта через термінал у Новоросійську відвантажується американським компаніям під документами казахської нафти. Є такий механізм "заміщення", – пояснив він.

"Санкції Малюка – Буданова"

Роман Світан зазначив, що удар по Омському НПЗ б'є одразу по кількох напрямках. Зокрема, по відвантаженню нафти з Новоросійського терміналу.

Такий цікавий хід наших спецслужб завдає серйозного удару російській економіці. Накладення санкцій – це дуже важливо. "Санкції Малюка – Буданова" – найбільш дієві, їм дуже складно протидіяти,

– підкреслив військовий експерт.