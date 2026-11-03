Россия могла перебросить ПВО с НПЗ: Тимочко раскрыл новую тактику украинских ударов

Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, причем масштабы поражений значительно возросли. За три дня под атаками оказались три больших предприятия, а изменение российских приоритетов в защите промышленных объектов могло создать для этого новые возможности.

Военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, почему Россия могла ослабить противовоздушную оборону своих НПЗ. Он также рассказал, как изменилась тактика украинских ударов и почему после них некоторые предприятия может быть невыгодно восстанавливать.

Россия могла ослабить защиту своих нефтеперерабатывающих заводов

После некоторого перерыва под ударами оказались Кстовский, Новокуйбышевский НПЗ и "Башнефть-Новойл" в Уфе. Их совокупная проектная мощность составляет примерно 33 миллиона тонн нефти в год, из которых около 17 миллионов приходится на Кстовский завод.

Тимочко предположил, что отсутствие атак на НПЗ в предыдущий период могло быть связано с изменением украинских приоритетов. В частности, Силы обороны Украины сосредоточили часть усилий на предприятиях, которые производят ракетные комплектующие, топливо и обеспечивают сборку российских ракет.

Россияне сейчас в значительной степени наносят по нам ракетные удары, так сказать, с конвейера. То, что они за короткий срок выпускают, сразу же и применяют. Поэтому разорвать эти циклы производства ракет, как я понимаю, для нас было одной из приоритетных задач,

– пояснил Тимочко.

По предположению военнослужащего, Россия могла перебросить часть систем ПВО и противоракетной обороны с нефтеперерабатывающих заводов на предприятия ракетной и химической промышленности. Это могло ослабить защиту НПЗ, в то время как украинская разведка и ударные подразделения адаптировали свои действия к изменениям.

До 20 попаданий могут сделать восстановление НПЗ невыгодным

Изменилась и интенсивность самих атак. Если раньше для поражения российского нефтеперерабатывающего предприятия могли применяться один-два дрона, иногда до пяти, то теперь Тимочко говорит о значительно большем количестве одновременных попаданий.

Сейчас мы видим полтора-два десятка попаданий одновременно по вражескому объекту. Это приводит не просто к его выводу из строя, а вообще возникает вопрос, будет ли рентабельно и перспективно его восстанавливать,

– подчеркнул военнослужащий.

Он обратил внимание, что часть российских нефтеперерабатывающих мощностей уже была повреждена или выведена из строя предыдущими ударами. Поэтому новые потери нужно оценивать с учетом того, сколько предприятий фактически оставались работоспособными.

Нефтеперерабатывающая отрасль обеспечивает значительные поступления в российский бюджет, из которого финансируется и война против Украины. Дальнейшее повреждение этих предприятий, по оценке Тимочко, будет ослаблять экономические возможности России поддерживать боевые действия.

Тимочко об ударах по НПЗ России: смотрите видео