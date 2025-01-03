Однако государственное агентство России не сообщает, о каком именно НПЗ идет речь, передает 24 Канал. Известно, что он расположен в одном из регионов на территории, имеющей стратегически важное значение.

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Как "Яндекс" подрывает обороноспособность России

В течение месяца "Яндекс" должен ограничить доступ к информации об инфраструктуре завода. Для этого компания должна удалить или ретушировать на своем картографическом сервисе изображения ключевых элементов предприятия, в частности цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами и тому подобное.

В мае 2024 года вопрос "безопасности объектов и его сотрудников" тщетно пытались решить непосредственно со штаб-квартирой "Яндекса". Уже после этого надзорное ведомство обратилось в суд.

Суд в свою очередь пришел к выводу, что поскольку информация о НПЗ находится в свободном доступе, это "подрывает обороноспособность государства" и "оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов в вооруженные силы".

Подчеркивается, что это первое судебное решение, которое "обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для оборонно-промышленного комплекса объекта".

Что известно о российских НПЗ

Интересно, что в сообщении государственного агентства России указано, что вышеупомянутый НПЗ якобы "работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота".

К слову, в декабре 2024 года остановил свою работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Из-за атаки украинских дронов там начался масштабный пожар.

Накануне 24 Канал сообщал, что несколько НПЗ в России, расположенных в Туапсе, Ильский и Новошахтинский, на грани закрытия из-за цен на нефть и атаки украинских беспилотников.