Проте державне агентство Росії не повідомляє, про який саме НПЗ ідеться, передає 24 Канал. Відомо, що він розташований в одному з регіонів на території, що має стратегічно важливе значення.

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Як "Яндекс" підриває обороноздатність Росії

Протягом місяця "Яндекс" мусить обмежити доступ до інформації про інфраструктуру заводу. Для цього компанія має видалити або ретушувати на своєму картографічному сервісі зображення ключових елементів підприємства, зокрема цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами тощо.

У травні 2024 року питання "безпеки об'єктів і його співробітників" марно намагалися вирішити безпосередньо зі штаб-квартирою "Яндексу". Вже опісля наглядове відомство звернулося до суду.

Суд зі свого боку дійшов висновку, що оскільки інформація про НПЗ перебуває у вільному доступі, це "підриває обороноздатність держави" й "негативно впливає на своєчасне постачання матеріалів до збройних сил".

Підкреслюється, що це перше судове рішення, яке "зобов'язало російську транснаціональну компанію у сфері інформаційних технологій прибрати з відкритого доступу фотографії та карти стратегічно важливого для оборонно-промислового комплексу об'єкта".

Що відомо про російські НПЗ

Цікаво, що у повідомленні державного агентства Росії зазначено, що вищезгаданий НПЗ буцімто "працює в безперебійному режимі, забезпечуючи потреби російської армії й флоту".

До слова, у грудня 2024 року зупинив свою роботу Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Через атаку українських дронів там розпочалася масштабна пожежа.

Напередодні 24 Канал повідомляв, що кілька НПЗ у Росії, розташованих у Туапсе, Ільський та Новошахтинський, на межі закриття через зростання вартості запозичень, цін на нафту та атаки українських безпілотників.