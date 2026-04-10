Это факт, – Зеленский о просьбе партнеров не бить по нефтяному комплексу России

В начале апреля в западных СМИ появились публикации о том, что партнеры просили Украину не бить по российским НПЗ. Владимир Зеленский подтвердил это.

Об этом президент заявил во время неформального общения с журналистами. Детали передает 24 Канал.

Правда ли, что партнеры просили Украину не бить по НПЗ России?

Зеленский не сказал, кто именно это был, но такой факт подтвердил.

Просили на разных уровнях: от политического до военного руководства. Во время блокировки Ормузского пролива партнеры вышли с разными сигналами к тем или иным странам, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки. Потому что они считали, что это будет иметь влияние на цены на энергоресурсы. Я считаю, что российская нефть не имеет весомого влияния на мировой рынок. И сказал об этом откровенно,

– объяснил лидер нашего государства.

Контекст. 4 апреля Bloomberg передали слова главы Офиса Президента Кирилла Буданова о том, что Украина "получает определенные сигналы" о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной в Иране.



Издание The Telegraph указывало, что Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российской энергетике. И этим бросает вызов Западу, ведь новые удары были сразу после обнародования заявления Буданова.

Зеленский рассчитывает на то, что санкции против российской нефти вернут в полном объеме. Украина считала, что Россия обанкротится максимум за год, но смягчение санкций откладывает это. Также гарант привел данные о российских заводах в Европе – они или не работают, или Россия не может получить деньги. Поэтому, возможно, санкции ослабили, чтобы Москва продала эти заводы.

И я жду, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было. Иначе каждый день будет добавлять мне уверенности в том, что это была игра России: под удобным предлогом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать объекты компании "Лукойл",

– сказал Зеленский.

Справка. В начале марта США разрешили на 30 дней покупать российскую нефть и нефтепродукты, чтобы уменьшить цену на нефть на мировых рынках. Судя по всему, речь шла о 100 миллионах баррелей российской нефти, которая застряла в море из-за войны в Иране.

