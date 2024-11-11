Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что перенос войны на территорию России – это правильный путь, по которому надо идти.

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Как убедить Байдена

Как отметил Подоляк, такое разрешение было бы выгодным для Джо Байдена и Демократической партии. Им как раз нужно формировать новую позицию для следующего электорального цикла. И сильные решения по Украине во многом им помогут.

Массированные удары по военной инфраструктуре, по их логистике существенно повлияют и на Россию, и на линию фронта. Это было бы хорошее решение для Демократической партии. Они могли бы втягиваться в следующие электоральные циклы с положительной коннотацией,

– сказал Подоляк.

Жесткие решения по России принесут большую пользу Соединенным Штатам. Падение ее репутации существенно повлияет и на ее союзников. Речь идет о Северной Корее, Иране и т.п. Все эти страны любят распространять разную ложь, что они чрезвычайно сильны и способны всех победить. Эти мифы нужно разрушить.

Доминирование США в мире будет существенно расти благодаря ударам по территории России. Не вижу смысла, зачем Дональду Трампу захочется от этого отказываться. Нам нужно донести три вещи. Первое – война такого типа должна закончиться поражением страны-агрессора. Второе – война такого типа должна быть закончена масштабными судебными процессами и наказанием для России. Третье – война такого типа должна закончиться разгромом России. Это обезопасит мир от дальнейших таких агрессий,

– подчеркнул Подоляк.

Добавим, что, по данным СМИ, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются убедить президента США Джа Байдена позволить бить ракетами по территории России.