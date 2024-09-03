Об этом рассказал министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Смотрите также Российскую Тверь атаковали дроны: мощные взрывы раздавались возле военного аэродрома

Дальнобойные дроны и ракеты Украины

Во время интервью у Камышина спросили, какое оружие дальнего радиуса действия Украина производит, и использует ли его для ударов по инфраструктуре России.

У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров. И вы видели, что они эффективны,

– ответил Камышин.

Других подробностей об этом вооружении министр не привел.

К слову, недавно Владимир Зеленский заявил, что выйти на производство 1,5 – 2 миллиона дронов в год – вполне реально. Вместе с тем еще в начале года звучало число в 1 миллион БпЛА.

Кроме этого отметим, что 3 сентября в Верховную Раду поступило заявление на увольнение Александра Камышина. Однако тот сообщил, что остается работать в оборонной отрасли. Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что министра ждет повышение.