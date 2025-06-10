Кроме того, удары по России приводят к падению духа и мотивации врага. Это 24 Каналу отметил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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"Внутренняя нервозность врага – это тоже победа. Наши герои, кроме уничтожения конкретного объекта, так же уничтожают уверенность врага. Эти все точечные удары уничтожают уверенность этого населения, что оно может в чем-то победить. Мне кажется, это двойной положительный удар", – сказал он.

Будут хорошие результаты

Владимир Огрызко отметил, что Украина применяет для атак новые системы вооружения, которые очень быстро прилетают на территорию России. Наше государство имеет мощные ракетные системы. Объекты в пределах Московской области, те, что расположены еще примерно на 700 километров вглубь на восток, будут под огневым контролем Украины.

Поэтому резко снизится возможность оккупантов наносить удары по нам. С другой стороны, у нас очень возрастут возможности ломать цепи снабжения российской оккупационной армии. Вместе это даст очень хороший результат,

– подчеркнул он.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, в чем важность удара по аэродрому "Саваслейка", который состоялся в ночь на 9 июня. Операция стала одной из самых удачных. Потому что Украина могла поразить важную авиацию для россиян. После таких атак россияне вынуждены менять свою авиацию и заново планировать новые удары.