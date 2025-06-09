Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время его вечернего обращения.

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Что обсудили на Ставке Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский отметил, что он провел заседание Ставки. Также были отдельные разговоры с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Кроме того, были доклады разведок, Службы безопасности Украины.

Прежде всего – внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам – по всему тому, что у них работает на удары по Украине,

– сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что наша меткость имеет значение и должна портить россиянам не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала.

"Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", – резюмировал глава государства.

К слову, в России ночью 9 июня взрывы раздавались в Чебоксарах. Там украинские дроны атаковали завод, который производит электронику для российской армии, в частности для ЗРК С-300/400/500 и ракет "Искандер".