Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час його вечірнього звернення.

До теми Зеленський розповів, чи можна укласти мирну угоду з Росією без довіри до Путіна

Що обговорили на Ставці Верховного Головнокомандувача

Володимир Зеленський зазначив, що він провів засідання Ставки. Також були окремі розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Окрім того, були доповіді розвідок, Служби безпеки України.

Передусім – увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських військових об'єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні,

– сказав український лідер.

Він підкреслив, що наша влучність має значення й повинна псувати росіянам не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу.

"Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість", – резюмував глава держави.

До слова, у Росії вночі 9 червня вибухи лунали у Чебоксарах. Там українські дрони атакували завод, який виробляє електроніку для російської армії, зокрема для ЗРК С-300/400/500 і ракет "Іскандер".