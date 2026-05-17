Такого оружия не существует: почему на самом деле Россия не сможет ударить по "центрам принятия решений"

Россия угрожает ударить по "центрам принятия решений" в Украине. Речь идет даже о подземных помещениях, которые строились еще в советское время. Однако осуществить свои угрозы россиянам будет не так легко, как может показаться.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, каким именно оружием враг мог бы ударить по "центрам принятия решений". Также он предположил, какие могли бы быть последствия такого удара.

Почему Россия угрожает нанести удары по "центрам принятия решений"?

Попович уверен, что России нет соответствующего оружия, чтобы нанести удары по подземным укрытиям.

Именно конвенционного вооружения, которое могло бы пробить бункер на глубину более 95 метров, пока человечество не изобрело,

– подчеркнул он.

Если говорить о возможности достать по ним с помощью ядерного оружия, то такие бункеры, по его словам, как раз и разрабатывались для того, чтобы выдержать ядерную бомбардировку.

Стоит знать. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отметил, что угрозы России ударить по зданиям, где расположены органы государственного и военного управления в Украине, рассчитаны на медийный эффект. Эти атаки точно не повлияют на ход боевых действий на фронте. Но россияне считают, что таким образом им удастся осуществить информационное влияние на Украину. Кроме того, это ответ в информационном поле на эффект, который произвели заявления Украины накануне парада на Красной площади 9 мая. Именно они спровоцировали угрозы Кремля ударить по "центрам принятия решений".

Эти бункеры являются недосягаемыми для современных видов вооружения. Более того, Россия таких видов вооружения не имеет. США применяли бомбы для ударов по подземным ядерным объектам в Иране, но Москва, по мнению Поповича, таким оружием не обладает.

Обратите внимание! В Институте изучения войны отмечают, что Москва не отказалась от нанесения ударов по "центрам принятия решений" в Киеве. Аналитики отмечают, что даже после завершения "перемирия", которое длилось с 9 по 11 мая, россияне продолжают вынашивать эти планы.

Когда же россияне угрожают ударить по "центрам принятия решений", они придерживаются той же логики, что и Украина, когда угрожает атаками на Москву, на российскую символику, по российским центрам принятия решений.

Это также психологическое давление, на которое они рассчитывают, когда угрожают Украине. Представьте, если, не дай Бог, однажды утром увидим, как в правительственном квартале пылает огонь. Это может иметь определенный психологический эффект, создать соответствующую информационную картинку, и Россия на это рассчитывает,

– подчеркнул Денис Попович.

При этом в Кремле, по его мнению, прекрасно понимают, что все люди, которые принимают решения в Украине, уже давно находятся в безопасных местах.

Что известно об угрозах России атаковать здания органов управления в Украине?

Накануне парада 9 мая в Москве россияне выступили с прямыми угрозами нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве. В России заявили, что это может произойти "в случае реализации Киевом террористических замыслов в дни празднования (9 мая в Москве – 24 Канал)". В МИД России даже обратились к дипломатам из иностранных посольств в Украине, чтобы они заблаговременно эвакуировались.

В то же время InformNapalm обратили внимание на то, что среди зданий, которые могут пострадать от российских ударов в правительственном квартале, есть не только Кабинет Министров, Верховная Рада, но и посольство Китая. Оно расположено на расстоянии примерно 400 метров от Верховной Рады, возле Мариинского парка. Поэтому, как предположили в InformNapalm, в Кремль сразу позвонили из Пекина и напомнили, где расположено их посольство в Киеве.

Также Владимир Зеленский сделал заявление 15 мая, отметив, что россияне продолжают собирать разведданные, чтобы нанести удары по "центрам принятия решений".

По его словам, ГУР имеет документы, которые подтверждают, что враг готовится к ракетно-дронным ударам по почти 20 политическим центрам и военным пунктам в Украине. Президент отметил, что Киев "принял к сведению" данные разведки.