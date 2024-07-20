Украина неоднократно призывала снять ограничения на удары по территории России. В конце мая этого года Соединенные Штаты уже позволили Украине использовать свое оружие для ударов возле приграничья Харьковщины.

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В США снова высказались об ударах по России

Салливан напомнил, что Байдена уже спрашивали об ударах вглубь территории России на пресс-конференции после саммита НАТО. Тогда президент США ответил, что они постоянно смотрят на ситуацию – что нужно Украине, что страна может предложить, и соответственно выносят суждения.

И с изменением войны в Украине меняется наша поддержка, развиваются возможности, которые мы предоставляем, меняются параметры, которые мы им устанавливаем. Поэтому я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос относительно будущего,

– сказал Джейк Салливан во время конференции в Аспеновском институте.

По его словам, "нынешняя позиция президента заключается в том, что обстоятельства меняются", и что президент США Джо Байден уже менял свою политику по применению предоставленного Украине вооружения, в частности, позволив наносить удары по территории России вблизи границы.

Россия фактически начинала новое наступление прямо через границу в направлении Харькова, и здравый смысл подсказывал, что Украина должна иметь возможность ответить на это наступление. И поэтому президент сказал: "Да, конечно, вперед!" Но пока его политика относительно дальних ударов по территории России не изменилась,

– добавил советник по нацбезопасности президента США

Салливан признал, что вооружения США являются "критически важными для этой войны", добавив, что не знает, какой будет политика новой администрации.