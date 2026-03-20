Украина создает России все большие проблемы: ВСУ изменили цели важных ударов, – ISW

Украинские военные с начала 2026 года изменили тактику ударов и создают для России все более серьезные проблемы на нескольких уровнях, нанося удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Какие цели стали приоритетными?

Руководитель планирования украинского батальона БПЛА, сообщил, что ВСУ переориентировали свои удары БПЛА, предоставляя приоритет поражению российской артиллерии, операторов беспилотников, наземных линий связи и плацдармов.

По данным аналитиков, сосредоточение на этих целях вместо российской пехоты снижает количество российских атак и, согласно обнародованной информации, позволяет украинским силам достигать локальных успехов против врага.

По словам руководителя батальона, который действует на Лиманском направлении, регулярные удары беспилотников по российским коммуникационным антеннам деморализуют российские войска, а также препятствуют связи на фронте.

ISW пишет, что это ослабляет как наступательные, так и оборонительные возможности России, позволяя ВСУ достигать тактических успехов и препятствуя врагу проводить артиллерийскую подготовку к ожидаемому наступлению 2026 года.

Что с дальнобойными ударами?

Украинские силы системно ослабляют российскую ПВО и обнаруживают цели в тылу противника. По данным OSINT-аналитика, с ноября 2025 года количество ударов на расстоянии 50 – 250 километров от фронта выросло вчетверо.

ВСУ наносили удары по РЛС, пусковым установкам и другим элементам ПВО. Использовали собственные беспилотники средней дальности до 250 километров, также увеличили использование беспилотников большой дальности.

Уничтожение Украиной российской сети ПВО за счет концентрированных ударов по радарам и системам ПВО позволяет последующим украинским ударам поражать другие ценные объекты в тылу России, расширяя возможности украинской кампании по нанесению ударов средней дальности,

– считают аналитики.

С какими проблемами столкнулась Россия?