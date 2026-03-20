Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Які цілі стали пріоритетними?

Українські військові з початку 2026 року змінили тактику ударів і створюють для Росії дедалі серйозніші проблеми на кількох рівнях, завдаючи ударів по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичним цілям.

Керівник планування українського батальйону БпЛА, повідомив, що ЗСУ переорієнтували свої удари БПЛА, надаючи пріоритет ураженню російської артилерії, операторів безпілотників, наземних ліній зв'язку та плацдармів.

За даними аналітиків, зосередження на цих цілях замість російської піхоти знижує кількість російських атак і, згідно з оприлюдненою інформацією, дозволяє українським силам досягати локальних успіхів проти ворога.

За словами керівника батальйону, який діє на Лиманському напрямку, регулярні удари безпілотників по російських комунікаційних антенах деморалізують російські війська, а також перешкоджають зв'язку на фронті.

ISW пише, що це послаблює як наступальні, так і оборонні можливості Росії, дозволяючи ЗСУ досягати тактичних успіхів і перешкоджаючи ворогу проводити артилерійську підготовку до очікуваного наступу 2026 року.

Що з далекобійними ударами?

Українські сили системно послаблюють російську ППО та виявляють цілі в тилу противника. За даними OSINT-аналітика, з листопада 2025 року кількість ударів на відстані 50 – 250 кілометрів від фронту зросла вчетверо.

ЗСУ завдавали ударів по РЛС, пускових установках та інших елементах ППО. Використовували власні безпілотники середньої дальності до 250 кілометрів, також збільшили використання безпілотників великої дальності.

Знищення Україною російської мережі ППО за рахунок концентрованих ударів по радарах і системах ППО дозволяє наступним українським ударам вражати інші цінні об'єкти в тилу Росії, розширюючи можливості української кампанії з нанесення ударів середньої дальності,

– вважають аналітики.

З якими проблемами зіткнулася Росія?