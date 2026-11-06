Несколько точечных ударов по заводу: авиаэксперт раскрыл новую тактику атак на российские НПЗ

Силы обороны Украины изменили тактику атак на российские НПЗ. Это ясно видно на фотографиях и видеозаписях поврежденных предприятий.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. Если раньше точек попадания было буквально несколько, то сейчас бывают случаи, когда на одно предприятие наносится 10–12 точных ударов.

Что изменилось в ударах по НПЗ?

Как подчеркнул Криволап, раньше украинским дронам было значительно сложнее долететь до российских НПЗ. Попадания были, но не так много. Сейчас возможности изменились.

Силы обороны сосредоточились на том, чтобы на заключительном этапе атаки беспилотники эффективно попадали в цель. Иногда помогают различные средства связи. Иногда работает искусственный интеллект.

Сначала у нас появляется изображение этой цели. Искусственный интеллект учится их распознавать. Тогда, когда дрон долетает, он может достаточно точно поразить цель,

– отметил Криволап.

При этом следует понимать, что здесь продолжается постоянная "гонка" между Силами обороны и противником. Россия пытается придумать меры противодействия. Украина же готовит новые решения. Идет постоянное совершенствование.