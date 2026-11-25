Украина все активнее переносит войну на территорию России, нанося удары не только по военным объектам, но и по инфраструктуре, обеспечивающей ее экономические и военные возможности. В то же время украинские операции выходят далеко за пределы привычного театра боевых действий – под ударом оказываются российские корабли и логистические маршруты даже в отдаленных регионах мира. И последствия таких атак могут быть гораздо более масштабными, чем кажется на первый взгляд.

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Однако способны ли эти удары изменить расчеты Кремля и заставить Владимира Путина пересмотреть свои планы? Пока Россия пытается удержать экономику от все более серьезных проблем, вокруг возможного перемирия вновь активизируются дипломатические дискуссии. При этом центр переговорного давления постепенно смещается, а Украина рискует оказаться перед новыми непростыми решениями.

Эксклюзивно в интервью для 24 Канала руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко объяснил, какие потери Россия может понести из-за украинских операций на море и ударов по НПЗ, возможно ли прекращение огня к Рождеству, почему Европа может пойти на уступки Москве и с какими экономическими вызовами Украина столкнется в 2027 году.

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О чем свидетельствуют атаки на российские корабли в Средиземном и Балтийском морях

О безпрецедентной атаке наших Сил обороны. Зеленский уже официально подтвердил, что у ливийского порта наши морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту, а также поразили сухогруз, на котором Россия перевозила оружие. OSINT-аналитики говорят о значительном объеме оружия. Как такие наши атаки могут повлиять в целом на перевозки в Средиземном море? Действительно ли здесь партнеры согласовали с нами эту операцию, или мы проводили ее в абсолютной тишине?

Ответ на этот вопрос – помогали ли они или нет – я, пожалуй, дать не смогу. Здесь все-таки должны официально заявлять или не заявлять что-либо представители соответствующих украинских ведомств.

Если говорить в целом о том, что происходит, нужно сделать небольшой экскурс в историю. На сегодняшний день Ливия состоит из двух частей. Это официальная Ливия с центром в столице Триполи. И главным партнером правительства Триполи до последнего времени была Турция.

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Вторая часть Ливии – это так называемая Ливия во главе с генералом Халифой Хафтаром, который ориентируется на Объединенные Арабские Эмираты, на Египет и, прежде всего, на Россию. Россия является главным источником поставок оружия, средств РЭБ и беспилотников для этой части Ливии. Взамен эта часть ливийцев предоставляет России определенные порты и инфраструктуру.

После падения режима Башара Асада в Сирии у России возникли определенные проблемы с портами, потому что заменить Тартус они до сих пор ничем не могут. Но тем не менее у них есть несколько площадок, в том числе и в Бенгази, где находились эти российские корабли.

Они нужны россиянам, с одной стороны, для того, чтобы контролировать эту часть Сирии и Ливии. С другой стороны, это упрощает доставку и позволяет доставлять те или иные грузы в африканские страны: Мали, Нигер и Буркина-Фасо, где на сегодняшний день находится центр "российской Африки".

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Удары по инфраструктуре в ливийских портах одновременно решают несколько важных – и политических, и геополитических, и военных – вопросов. Первая проблема заключается в том, что если подобные удары будут продолжаться, у тех людей, которым на сегодняшний день помогает Россия, возникнет достаточно серьезный вопрос : действительно ли Россия может им помочь, может ли она их защитить.

Все это будет происходить на фоне того, что в течение 2026 года Турция, выступая в качестве куратора той части Ливии, которая находится в Триполи, попыталась превратиться в посредника в этом конфликте. Они предприняли пока что неудачные, но все же попытки примирить обе стороны и выйти победителем, в том числе, в этом противостоянии в Ливии.

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Поэтому в данном случае, очевидно, удары Украины во многом способствуют тем целям, которые ставит перед собой Турция. Далее мы должны следить за тем, что будет или не будет говорить официальная Анкара в ближайшее время.

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Второй момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что осложнение логистики в Африку может вызвать достаточно серьезные проблемы в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, и прежде всего в Мали как центре "русской Африки".

И, наконец, третий момент – он, по сути, один из самых пикантных. Дело в том, что в Средиземном море у России не так много возможностей для сопровождения своих судов. На сегодняшний день уничтожение одного из новейших корветов 2023 года выпуска ставит под серьезную угрозу способность России сопровождать одновременно несколько караванов с российскими судами.

Проливы из Черного моря в Средиземное закрыты Турцией, поэтому сюда можно транспортировать определенные корабли либо из Тихоокеанского флота, что невероятно далеко, либо из Балтики через Гибралтар.

Но в то же время на Балтийском море тоже существует определенная проблема с количеством кораблей, способных обеспечивать конвоирование. Поэтому подобные удары, безусловно, влияют на возможности России одновременно проводить несколько таких караванов с судами, которые везут товары двойного назначения или просто военные грузы.

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Эту операцию нужно рассматривать комплексно, потому что на днях также была атака на российское судно в Балтийском море. Песков заявил, что они очень обеспокоены и что это эскалация. Но ведь мы помним, что буквально несколько недель назад Путин угрожал Европе, намекая на то, что они могут как-то "перекрыть" Балтийское море. Если рассматривать сразу эти две операции в Средиземном и Балтийском морях, то мы таким образом перекрываем России и Черное, и Балтийское, и Средиземное море, не так ли?

Заявлять о том, что мы перекрываем, – это слишком громко. Черное море мы действительно практически можем перекрыть.

Что касается Балтийского и Средиземного морей, мы можем частично ограничить их потенциал и возможности. То есть, когда мы говорим о Средиземном и Балтийском морях, особенно о Средиземном, мы говорим об определенных ограничениях в конвоях. Говорить о том, что мы можем полностью перекрыть доступ российского военного флота к Средиземному морю, это, к сожалению, пока выглядит малореалистично.

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Если говорить о Балтике, то мы увидели очень нервную реакцию Финляндии, мы увидели очень нервную реакцию Литвы, и мы понимаем, что к какой-либо эскалации балтийские страны на данный момент не готовы, они очень боятся ее.

Но также нужно понимать, что у нас очень ограниченные возможности для работы в Балтийском море. Почему? Потому что ни одна из этих стран не предоставит нам свою территорию для запуска соответствующих дронов. Поэтому это, очевидно, придется делать в очень сложных условиях.

Для этого нужно проводить очень сложные операции. Они возможны. Это не первая операция, когда происходит нечто подобное. Но, повторюсь, пока что у нас есть возможность проводить лишь точечные операции, а не масштабные действия, предполагающие чуть ли не ежедневное уничтожение российских кораблей в Балтийском море.

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Но, как вы говорите, какие именно точечные действия, точечные операции были бы наиболее эффективными и лучшими? Имеется в виду, нужно ли наносить удары именно по судам, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, нефть или, как раз, оружие, как мы это видели у берегов Ливии?

Если речь идет о точечных действиях, то нужно наносить удары там, где для нас существует наибольшая угроза. То есть я не военный эксперт, и, очевидно, все же разведка должна предоставлять данные о том, по каким именно кораблям следует наносить удары.

Потому что, повторюсь, у нас на сегодняшний день есть возможность проводить единичные операции, а не масштабные.

Если бы речь шла о масштабных операциях, будь то в Азовском или Черном море, это была бы совсем другая стратегия.

Если мы говорим о точечных действиях, здесь нужно наносить удары исключительно по каким-то особо важным судам, которые везут какие-то особо важные детали, компоненты или уже готовое вооружение для России.

Это мое мнение. Но опять же, здесь должны высказываться специалисты.

Вы еще говорили о том, что операция у берегов Ливии будет мешать как операциям, проводимым в Африке, так и российскому контингенту. А нам это может как-то сыграть на руку, если мы там будем перекрывать Российской Федерации доступ оружия туда или обратно? Чем это может обернуться для россиян?

Расширение масштабов операции в Средиземном море приведет к тому, что россияне будут вынуждены тратить значительно больше ресурсов: финансовых, людских, технических – для защиты своих портов и баз в Средиземном море.

То есть это означает, что им придется вывозить что-то с суши и перебрасывать в Африку – я имею в виду со своей территории, с оккупированных территорий.

Таким образом, они, безусловно, будут оголять и ПВО, и ряд других объектов. Ну и плюс это огромные финансовые затраты.

Поэтому, очевидно, все же эти операции будут приводить к ослаблению возможностей России в ведении войны. Я бы не переоценивал эту историю, но что это будет таким существенным ударом, – это абсолютная правда.

Когда россияне снова почувствуют серьезный дефицит топлива

Если вернуться к нашим ударам по российским НПЗ, то мы уже видим их чуть ли не каждый день. Есть информация о том, что у них там выстраиваются очереди на заправках. Россияне жалуются, что им не хватает топлива, они вынуждены закупать собственную нефть, но в виде бензина из Индии, из Турции, из Марокко, из Египта. Наши удары уже остановили более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России. Насколько это уже сейчас сказывается на них?

Все эксперты нефтяного рынка, которым я доверяю, говорят о том, что с конца этой недели, если все будет продолжаться так, как сейчас, большая часть рядовых россиян начнет массово ощущать эти проблемы.

То есть на сегодняшний день ограничения действуют в девяти или десяти регионах, то есть это пока не является критическим для России. Но с конца этой недели, если все будет развиваться так, как сейчас, проблемы расширятся, и, по сути, те кризисы, которые мы видели летом, во многом вернутся в большинство регионов России.

Так, к сожалению, сейчас не лето, и сейчас значительно меньше людей пользуются автомобилями. Потребление несколько снижается, но те масштабы ударов, которые наблюдаются сегодня, плюс Украина изменила стратегию.

Теперь мы наносим удары не одним-двумя дронами, а большими роями дронов по каждому из соответствующих заводов, и после этого возможности для ремонта этих заводов фактически ограничиваются. За десять дней были выведены из строя семь или восемь крупнейших заводов России.

Из них только Омский завод сумел возобновить работу, насколько я понимаю. То есть, еще раз повторю, с конца этой недели, я очень надеюсь, что масштаб проблем с бензином в России начнет достаточно быстро нарастать.

Как вы думаете, к чему это в дальнейшем может привести? Будут ли расти цены на бензин, на дизель, на продукты в том числе? К каким социальным настроениям все это может привести?

Я об этом говорю, в принципе, уже не один месяц подряд. Я говорю о том, что 2026 год стал годом большого перехода. Большого – это миллионы людей из разряда лоялистов и разряда индифферентных в разряд "кухонной тихой оппозиции".

То есть это будет увеличивать количество людей, переходящих в эту тихую оппозицию.

Я глубоко убежден, что если бы у нас была возможность провести честный социологический опрос, мы бы получили реальную картину, при которой к концу года соотношение составило бы 50/50. Половина поддерживает политику Путина, половина – в той или иной форме не согласна с политикой Путина.

И приведет ли это к каким-то социальным бунтам сейчас? Нет, не приведет. Но будет ли это в будущем играть весомую роль в политическом процессе России? Я в этом более чем уверен.

Возможно ли перемирие до Рождества

Если говорить о намерениях американской стороны склонить нас с Россией к энергетическому перемирию или к всеобъемлющему. Мелания Трамп об этом снова заявила. Как вы оцениваете такие шансы? Действительно ли может быть перемирие до Рождества?

Так, это желаемое выдается за действительное. И сейчас нужно различать локальные перемирия гуманитарного характера – как это было в Олешках, которыми занимается Мелания Трамп, – и большое перемирие.

Существует ли вероятность, что до Нового года мы увидим еще как минимум одно перемирие, подобное тому, что было в Олешках? В принципе, думаю, что да.

То есть Украина предложила ряд населенных пунктов, в том числе в Херсонской и Запорожской областях. Согласится ли на это Россия, мне трудно ответить, но я считаю, что существует достаточно высокая вероятность того, что еще одна такая операция, как в Олешках, вполне реально еще может состояться.

Если говорить о большом перемирии, я очень сомневаюсь, что это возможно. И сейчас, по сути, основной акцент сместился с Украины на европейцев.

То есть основное внимание все-таки смещается в сторону Европы и в сторону вопроса об отмене санкций против России как одного из ключевых аспектов для того, чтобы Путин начал переговоры. Если европейцы согласятся в той или иной форме на отмену санкций против России, с этого момента мы можем говорить о том, что начнется достаточно серьезное давление на Украину по поводу всех тех пунктов, о которых мы и так слышим, начиная с переговоров в Стамбуле.

Сейчас есть признаки того, что европейцы засомневались и кто-то из них частично не против согласиться на это?

Есть прямое заявление Мерца, есть прямое заявление немецкого канцлера о том, что он готов рассмотреть возможность снятия санкций. Поэтому в данном случае такая вероятность существует.

Она пока не очень большая, но она существует. И сейчас в Европе ведутся достаточно сложные переговоры по этому поводу, насколько, опять же, я все это понимаю.

Продолжит ли Трамп давление на Украину в январе

На прошлой неделе европейцы встречались вместе с американцами и украинцами. И прозвучало предложение о том, что НАТО может предложить Украине альтернативу пятой статье в качестве гарантии безопасности. Мы так понимаем, что это все в обмен на то, чтобы Украина сдала Донбасс. Politico пишет, что в таком случае европейские чиновники надеются, что это предложение может свидетельствовать об изменении позиции Вашингтона в пользу Украины. Видите ли вы действительно такое изменение?

В данном случае мы не впервые слышим о возможности гарантий Украине на уровне пятой статьи НАТО. Впервые мы это услышали примерно семь–восемь месяцев назад.

Но пока что, кроме слов или, точнее, утечек из определенных СМИ, мы ничего другого не слышали. Мы не слышали ничего подобного ни от Дональда Трампа, ни от российской стороны о том, что она готова на это согласиться, ни от украинской стороны.

Мы слышали заявление Зеленского на прошлой неделе о том, что подобного предложения в адрес Украины пока не поступало. Поэтому я думаю, что сейчас, если подобное предложение и существует, то оно обсуждается между США и Россией, и США предлагают россиянам рассмотреть такое предложение как часть этого большого переговорного пакта, который в теории пока продвигает Дональд Трамп.

А как вы думаете, до января, пока у республиканцев и Трампа еще есть власть, пока демократы еще не пришли полностью в Конгресс, можем ли мы действительно увидеть еще большее давление на нас? Мы видели отключение Starshield. Можно ли ожидать, что снова будут отключать или не предоставлять нам разведданные? Будет ли Трамп до этого момента пытаться давить на нас, чтобы мы согласились на невыгодные условия?

Да, я думаю, что мы будем это наблюдать. Но я повторю то, что говорил чуть ранее: на мой взгляд, основное давление сейчас оказывается на европейцев.

То есть главные переговорные баталии – это переговоры с Европой о снятии санкций. На данный момент мы находимся именно на таком этапе переговоров.

А что касается того, могут ли иметь место подобные моменты давления на Украину, то, к сожалению, так.

Что нам нужно делать? Как нам это пережить или, в принципе, дожить до декабря, дождаться, пока демократы придут к власти, а потом, возможно, надеяться, что поддержка усилится?

Это мифология. Прежде всего, не стоит верить в реальность. Трамп на данном этапе остается президентом.

Пока никакого импичмента нет, а президент обладает огромными полномочиями в США в области внешней политики. И у президента всегда есть право вето на любые законы. Поэтому когда кто-то говорит о том, что придут демократы и завтра у нас появится больше оружия или нам предоставят больше денег, то это мифология. Ничего подобного в ближайшее время мы не увидим.

А что касается того, что нам делать, то то же самое, что мы делаем сейчас. То есть ничего нового здесь нет, ведь мы как-то переживаем моменты, когда нам замедляют Starshield, переживали и другие моменты. Ничего нового мы здесь не увидим.

Почему до сих пор держится российская экономика

Если вернуться к европейцам, то мы видели новые пакеты помощи для нас, новые выделенные средства, миллиарды. И мы понимаем, что на 2027 год поддержка действительно будет. А что дальше? Как вы видите, вот такая экономическая поддержка, насколько она для нас существенна, мы можем продолжать войну, по крайней мере, в ближайший год точно?

У нас нет ответа насчет 2027 года. Украина попросила 110 миллиардов. Пока что ответа на этот вопрос у европейцев нет.

И это, между прочим, одна из причин, почему европейцы колеблются. Будут ли средства выделены в полном объеме – ответить на этот вопрос я сейчас не могу, но это один из самых больших вызовов для Украины на 2027 год.

Все, что я понимаю об украинской экономике, говорит нам о том, что в следующем году доля дотаций в украинском бюджете будет не 50/50, как это было в 2026 году, а уже не менее 70/30.

То есть в силу того, что у нас полностью остановился экспорт, в силу того, что у нас целые отрасли экономики закрываются целыми кластерами, и мы переживем самый серьезный кризис в сельском хозяйстве, начиная с 1990 года, наверное, с 1991 года. Нас ждет чрезвычайно сложный экономический год в 2027 году, и ответа на вопрос, дадут ли нам сто десять миллиардов на сегодняшний момент, к сожалению, нет.

Если мы так понимаем ситуацию с украинской экономикой, то как обстоят дела с российской экономикой? Пока сохраняются такие цены на нефть, пока им еще комфортно вести войну, по крайней мере в ближайший год, учитывая, что горят НПЗ?

Для них, конечно, все сложно, все проблематично, но это не катастрофа и не глобальный кризис. То есть у них наблюдаются кризисные явления в целом ряде отраслей. Но сказать о том, что они вступили в полноценный кризис, к сожалению, в принципе не приходится.

Если сильно упростить, мы опережаем их примерно на год. Вот если представить себе Россию в декабре 2027 года, то они будут переживать то, что переживаем сейчас мы.

А сейчас они переживают то, что мы переживали год назад. Если здесь сильно упростить – опять же, это скорее метафорические ответы, но для того, чтобы не вдаваться в цифры, графики и так далее, – они переживают то, что мы переживали там примерно год назад.

Но ведь таких ударов по НПЗ не было ежедневно, как сейчас, так что, возможно, падение все-таки ускорится?

Российская экономика – это не только НПЗ. То есть российская экономика – это гораздо больше. Это гораздо более крупная экономика, чем просто нефтеперерабатывающие заводы.

У них нет проблем с экспортом нефти. Так, они вынуждены будут закупать часть бензина. Но говорить о том, что это страна, в которой все зависит только от НПЗ, ну, это точно неправда. Там многое зависит от цен на нефть и от экспорта нефти, но не от работы нефтеперерабатывающих заводов.

То есть, мы понимаем, что Путину пока ничего не мешает не вести войну, деньги еще не закончились, поэтому вряд ли он в ближайшее время согласится на какое-то перемирие или вообще на мир?

На войну у него хватает денег. На многое другое у него не хватит денег: на инфраструктуру, на целый ряд социальных проблем. Но на войну он деньги найдет.