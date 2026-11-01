Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, вряд ли сейчас Трамп будет комментировать ситуацию с ударами по российским НПЗ. Это может еще больше ухудшить положение республиканцев в преддверии выборов в Конгресс.

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Почему Трамп изменил свою позицию?

Как подчеркнул Дымов, беспилотники поразили три НПЗ за три дня. Среди них – завод в Кстово Нижегородской области, который является четвертым в России по объемам переработки. Речь идет о 14–17 миллионах тонн нефти в год. Несмотря на масштабные пожары и ущерб, нанесенный врагу, Трамп воздерживается от прямых обвинений в адрес Киева.

Большинство американцев не верят этой ерунде, что Украина виновата в том, что дизельное топливо в США дорожает. Россия "крышует" иранцев, которые терроризируют Ормузский пролив– сказал Дымов.

Кроме того, Украина имеет полное право на самооборону, руководствуясь 51-й статьей Устава ООН и международным правом. В условиях, когда Россия наращивает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры и убивает детей, Украина справедливо отвечает.

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Политолог прокомментировал новые удары по российским НПЗ: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что аналитики сообщали, что Силы обороны за три дня вывели из строя около 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России. Под ударами оказались предприятия, которые в совокупности перерабатывают около 30 миллионов тонн нефти в год.