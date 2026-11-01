Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, навряд чи зараз Трамп буде коментувати ситуацію з ударами по російських НПЗ. Це може ще більше погіршити ситуацію для республіканців напередодні виборів до Конгресу.

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Чому Трамп змінив свою позицію?

Як наголосив Димов, безпілотники уразили три НПЗ за три дні. Серед них — завод у Кстово Нижегородської області, який є четвертим в Росії за обсягами переробки. Йдеться про 14 – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Попри масштабні пожежі та збитки ворога, Трамп утримується від прямих звинувачень на адресу Києва.

Більшість американців не вірять цій маячні, що Україна винна в тому, що дорожчає дизель у США. Росія "кришує" іранців, які тероризують Ормузьку протоку– сказав Димов.

Крім того, Україна має повне право на самозахист, керуючись 51-ю статтею Статуту ООН та міжнародним правом. В умовах, коли Росія нарощує терористичні обстріли цивільної інфраструктури та вбиває дітей, Україна справедливо відповідає.

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Політолог прокоментував нові удари по російських НПЗ: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, аналітики повідомляли, що Сили оборони за три дні вивели з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії. Під ударами були підприємства, які загально переробляють близько 30 мільйонів тонн нафти на рік.