Уже приближаемся к нему: Свитан назвал важный объект, который Украине необходимо атаковать

Морской дрон нанес удар по танкеру "теневого флота" в России непосредственно во время погрузки нефти. Это произошло на терминале Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Силы обороны Украины добрались до выносного причального устройства для погрузки нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме. На некоторое время там прекратится перевалка нефти.

Какой объект Украине важно уничтожить?

По словам Свитана, одной из приоритетных, но труднодостижимых целей остается Новороссийский морской порт. Там расположены три важные точки, которые необходимо уничтожить по возможности.

Прежде всего речь идет о нефтеналивном терминале "Шесхарис" и том самом морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Именно оттуда Россия экспортирует свою нефть.

Разумеется, нужно наносить удары и по самой бухте в Новороссийске. Там базируется российский военно-морской флот. Чем быстрее мы сможем это сделать – тем лучше. Хорошо, что мы раз за разом подбираемся к Новороссийску,

– подчеркнул Свитан.

Силы обороны раз за разом добираются с помощью дронов до Новороссийска: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 19 июля Служба безопасности Украины нанесла удар по 3 нефтебазам в Ставропольском крае. Также под удар попал танкер теневого флота России. На нем транспортировали сырую российскую нефть в Китай и Индию. Само судно находится под украинскими санкциями.