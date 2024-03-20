Возможные действия Путина и российского населения в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Между тем Кремль решил усилить защиту нефтегазовых объектов и установить возле них дополнительные системы ПВО.

Интересно Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

"Хлопок" на "Энергомаше"

Черник отметил, что на заводе "Энергомаш" занимались ремонтом российской техники. Также там изготавливали чипы и микрочипы. Все объекты промышленности в России, где налажена сборочная линия, оккупанты так или иначе используют в военных целях.

В общем должны сделать один главный вывод последней недели работы в этом направлении. Мы точно уже отработали и построили систему нанесения ударов по объектам ВПК и самое главное нефтяной отрасли. Чем больше таких ударов будет, тем лучше,

– отметил военный эксперт.

Реакция россиян

По его словам, россияне способны на масштабную мобилизацию. Путин переизбрался на своих так называемых выборах и может объявить принцип "Вставай, страна огромная". Человеческого ресурса у агрессора, к сожалению, достаточно. На убой за своего царя россияне всегда шли исправно.

"В обязательном порядке должно нарастать давление на население внутри России. В этом нет ничего нового в контексте военной тактики и стратегии. Во Второй мировой войне была выведена формула по бомбардировкам Германии, сколько населения надо выбросить из домов, чтобы в Германии начался внутренний слом", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Какие еще темы анализировал Черник