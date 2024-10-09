Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что без реализации этого плана Украина не сможет достичь стабилизации на линии боевого соприкосновения, ведь у противника больше ресурсов для ведения войны.

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Атаки по складам с боеприпасами противника участились

Именно поэтому Украина давит на западных партнеров о предоставлении ей разрешения для нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь России. Чтобы достичь перелома в этой войне, по мнению Жмайло, Украине нужно делать нестандартные шаги.

Эти события (удары по арсеналам – 24 Канал) будут влиять на ситуацию на поле боя,

– уверен исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Эксперт отметил, что для поражения по арсеналу в Брянской области были использованы украинские дроны, атаки становятся более массовыми. Там удалось уничтожить и артснаряды, и северокорейские боеприпасы, в частности КАБы, благодаря которым Россия поддерживает огневой вал, когда у нее начались проблемы с артиллерией.

Но, к сожалению, быстрого эффекта от ударов по российским арсеналам не стоит ожидать. Он конечно будет, но должно пройти еще несколько недель, пока те резервы, которые россияне накопили вдоль линии боевого соприкосновения, начнут исчерпываться,

– объяснил Жмайло.

К сведению! Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский спрогнозировал, что пик сложностей с нехваткой боеприпасов у противника можно будет ожидать в конце 2024 года, если СОУ продолжат поражать российские арсеналы.

Сбор на эвакуационный транспорт для медиков

Украинский центр безопасности и сотрудничества объявил об очередном сборе, чтобы поддержать украинское войско. Сумма для сбора – 420 тысяч гривен. Для медиков спецподразделения KRAKEN ГУР МОУ, который воюет на севере Харьковской области, нужен эвакуационный транспорт в виде внедорожника Volkswagen.

"Этот автотранспорт специально оборудован. Он даст возможность спасать украинских бойцов, оказывать стабилизационную помощь прямо в салоне авто. Сейчас собрано более 45 тысяч гривен", – поделился Жмайло.

Приобщиться к сбору на медицинский эвак для подразделения KRAKEN ГУР МОУ можно донатом на номер карты: 5375 4112 2201 2713.

В Генштабе подтвердили, что ночью 9 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России, что в Брянской области.

На территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.