Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

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Россия угрожает военнослужащим в тылу

В Сухопутных войсках считают, что россияне ударяют по ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Враг таким образом планировал остановить работу украинской армии, но своими действиями только наносит разрушения и ущерб, параллельно атакуя гражданские объекты.

В связи с частыми атаками по ТЦК и СП меняется подход к мерам безопасности служащих во время работы.

Что касается личной безопасности, то, конечно, должна быть самодисциплина. И при получении сигнала воздушной тревоги или ракетной опасности нужно перемещаться к безопасным местам и укрытиям. Это основное правило, которое должно выполняться каждым,

– отметил спикер.

Виталий Саранцев сказал, что вражеская цель не различает военных и гражданских, а потому все правила безопасности действуют для всех граждан.

По словам военного, несмотря на все усилия врага сорвать мобилизацию, этот процесс не прерывается. ВСУ сделали все возможное, чтобы пополнение подразделений было безостановочным.

Обеспечение безопасности военнослужащих также является необходимой задачей командования на полигонах, которые также являются потенциальной целью россиян. В учебных центрах обустраивать учебные места укрытиями, а во время опасности пытаются рассредоточить личный состав и придерживаться всех алгоритмов безопасности.