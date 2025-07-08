Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву представника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Росія загрожує військовослужбовцям в тилу

У Сухопутних військах вважають, що росіяни вдаряють по ТЦК, аби зірвати мобілізацію в Україні. Ворог таким чином планував зупинити роботу української армії, але своїми діями лише завдає руйнувань та шкоди, паралельно атакуючи цивільні об'єкти.

У зв'язку з частими атаками по ТЦК і СП змінюється підхід до заходів безпеки службовців під час роботи.

Що стосується особистої безпеки, то, звичайно, повинна бути самодисципліна. І при отриманні сигналу повітряної тривоги чи ракетної небезпеки потрібно переміщуватися до безпечних місць та укриттів. Це основне правило, яке має виконуватися кожним,

– зазначив речник.

Віталій Саранцев сказав, що ворожа ціль не розрізняє військових та цивільних, а тому всі правила безпеки діють для всіх громадян.

За словами військового, попри всі зусилля ворога зірвати мобілізацію, цей процес не переривається. ЗСУ зробили все можливе, аби поповнення підрозділів було неспинним.

Забезпечення безпеки військовослужбовців також є необхідним завданням командування на полігонах, які також є потенційною ціллю росіян. У навчальних центрах облаштовувати навчальні місця укриттями, а під час небезпеки намагаються розосереджувати особовий склад та дотримуватися всіх безпекових алгоритмів.