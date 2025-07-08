Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Командування Сухопутних військ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Що відомо про злам Вінницького ТЦК

Так, 7 липня на офіційній сторінці Вінницький ТЦК опублікував допис про припинення своєї діяльності за постійною адресою. Однак згодом його видалили. У ТЦК пояснили, що інформація у пості "була відредагована внаслідок стороннього втручання".

Віталій Саранцев пояснив, що хтось отримав несанкціонований доступ до сторінки Вінницького ТЦК. Зараз триває службова перевірка щодо того, хто стоїть за цим і якою була мета людини, яка опублікувала це повідомлення.

Разом з тим хочу зазначити, що у цілях безпеки можуть бути зміни адрес певних ТЦК та СП, і може відбутися і розосередження особового складу, деякі послуги будуть надаватися дистанційно,

– вказав він.

Робота з діджиталізації послуг вже триває, однак вона потребує часу – у певних питаннях потрібна взаємодія з іншими органами влади. Окрім цього, важливо забезпечити безпеку даних громадян.