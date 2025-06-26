Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что украинские дроны и ракеты работают по ранее спланированным схемам. Они были созданы для того, чтобы разрушать вражеские военные объекты, в частности объекты военной инфраструктуры, российского оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса.

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Россия хотела избежать этого

По словам Владислава Селезнева недавно были сообщения, что Вашингтон, вероятно, хотел, чтобы Киев не наносил удары по российским объектам, в частности по энергетике.

Мол, есть такая договоренность между Вашингтоном и Москвой. Но после того, как произошли 2 масштабные прилеты российских ракет и дронов по нашему нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, то стало очевидно, что враг не придерживается соглашений. Поэтому украинские дроны направляются именно туда, где им и место,

– сказал он.

Украине удается уничтожать объекты российского топливно-энергетического комплекса, в частности эшелоны с топливом, которое направляется для обеспечения потребностей оккупантов, которые действуют на юге Запорожской области. Эта работа направлена на то, чтобы уменьшать вражеский потенциал.

По мнению Селезнева, оккупантов в ближайшее время ожидают еще более масштабные удары с использованием украинских ракет "Сапсан".

К слову, Украина уже начала серийное производство мощной тактической баллистической ракеты "Сапсан", о чем сообщил председатель ОП Андрей Ермак. По его словам, ракета успешно прошла испытания и в мае 2025 года поразила военную цель на расстоянии около 300 километров. Ее боевая часть составляет 480 килограммов взрывчатки, а дальность полета может достигать до 500 километров при скорости, что в пять раз превышает скорость звука.